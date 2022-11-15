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Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием - РИА Новости, 15.11.2022
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Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием
Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием - РИА Новости, 15.11.2022
Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием
Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что жители страны разочарованы в Майе Санду как главе государства, поскольку ее президентство привело к большим... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:39
2022-11-15T12:39
в мире
майя санду
игорь додон
молдавия
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что жители страны разочарованы в Майе Санду как главе государства, поскольку ее президентство привело к большим проблемам, в том числе энергокризису."Два года лжи и разочарования. Спустя два года после избрания Майи Санду президентом большинство граждан проклинают этот день, а многие ее избиратели посыпают голову пеплом и искренне сожалеют, что поверили ее лживым обещаниям", - написал Додон в Telegram-канале. По его мнению, Молдавия под руководством Санду и созданной ею партией "Действие и солидарность" стремительно и сильно деградирует."Период "хороших времен" останется позорным пятном в политической истории Молдавии. А Майя Санду запомнится как лживый президент, фальшивый и безразличный к нуждам народа человек, управляемый извне, который всегда обвинял во всем других и никогда не брал на себя ответственность за ошибки и преступления, совершенные часто с ее согласия некомпетентной и безответственной правительственной командой", - уверен Додон.Санду в ноябре 2020 года со второй попытки стала президентом Молдавии, обойдя во втором туре Додона.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221101/sandu-1828436277.html
https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html
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в мире, майя санду, игорь додон, молдавия
В мире, Майя Санду, Игорь Додон, Молдавия
12:39 15.11.2022
 
Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием

Додон назвал президентство Майи Санду двумя годами лжи и разочарования

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПредседатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что жители страны разочарованы в Майе Санду как главе государства, поскольку ее президентство привело к большим проблемам, в том числе энергокризису.
"Два года лжи и разочарования. Спустя два года после избрания Майи Санду президентом большинство граждан проклинают этот день, а многие ее избиратели посыпают голову пеплом и искренне сожалеют, что поверили ее лживым обещаниям", - написал Додон в Telegram-канале. По его мнению, Молдавия под руководством Санду и созданной ею партией "Действие и солидарность" стремительно и сильно деградирует.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 16:02
Санду: пророссийские партии хотят дестабилизировать ситуацию в Молдавии
"Период "хороших времен" останется позорным пятном в политической истории Молдавии. А Майя Санду запомнится как лживый президент, фальшивый и безразличный к нуждам народа человек, управляемый извне, который всегда обвинял во всем других и никогда не брал на себя ответственность за ошибки и преступления, совершенные часто с ее согласия некомпетентной и безответственной правительственной командой", - уверен Додон.
Санду в ноябре 2020 года со второй попытки стала президентом Молдавии, обойдя во втором туре Додона.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники немой акции протеста с требованием отставки президента у здания представительства ЕС в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 08:00
"Люди в отчаянии". В Молдавии создали параллельное правительство
 
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