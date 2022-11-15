https://ria.ru/20221115/sandu-1831581960.html

Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием

Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием - РИА Новости, 15.11.2022

Додон заявил, что президентство Санду запомнится ложью и разочарованием

Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что жители страны разочарованы в Майе Санду как главе государства, поскольку ее президентство привело к большим... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:39

2022-11-15T12:39

2022-11-15T12:39

в мире

майя санду

игорь додон

молдавия

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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что жители страны разочарованы в Майе Санду как главе государства, поскольку ее президентство привело к большим проблемам, в том числе энергокризису."Два года лжи и разочарования. Спустя два года после избрания Майи Санду президентом большинство граждан проклинают этот день, а многие ее избиратели посыпают голову пеплом и искренне сожалеют, что поверили ее лживым обещаниям", - написал Додон в Telegram-канале. По его мнению, Молдавия под руководством Санду и созданной ею партией "Действие и солидарность" стремительно и сильно деградирует."Период "хороших времен" останется позорным пятном в политической истории Молдавии. А Майя Санду запомнится как лживый президент, фальшивый и безразличный к нуждам народа человек, управляемый извне, который всегда обвинял во всем других и никогда не брал на себя ответственность за ошибки и преступления, совершенные часто с ее согласия некомпетентной и безответственной правительственной командой", - уверен Додон.Санду в ноябре 2020 года со второй попытки стала президентом Молдавии, обойдя во втором туре Додона.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20221101/sandu-1828436277.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, майя санду, игорь додон, молдавия