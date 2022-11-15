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Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2022
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Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле
Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2022
Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле
Россия представлена на саммите "большой двадцатки" достойно, на должном уровне, у министра иностранных дел Сергея Лаврова там много контактов, он оперативно... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:18
2022-11-15T13:19
россия
большая двадцатка
саммит g20
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия представлена на саммите "большой двадцатки" достойно, на должном уровне, у министра иностранных дел Сергея Лаврова там много контактов, он оперативно реагирует на критику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент как-то отвечать на критику, которая звучит на "большой двадцатке" в адрес России и его самого."Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не жалеет ли президент РФ Владимир Путин, что не поехал на саммит G20.
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россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, В мире
13:18 15.11.2022 (обновлено: 13:19 15.11.2022)
 
Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле

Песков: Россия представлена на саммите G20 на должном уровне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время саммита G20 на Бали
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия представлена на саммите "большой двадцатки" достойно, на должном уровне, у министра иностранных дел Сергея Лаврова там много контактов, он оперативно реагирует на критику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент как-то отвечать на критику, которая звучит на "большой двадцатке" в адрес России и его самого.
"Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не жалеет ли президент РФ Владимир Путин, что не поехал на саммит G20.
Флаги во время подготовки к саммиту G-20 на Бали - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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