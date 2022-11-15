https://ria.ru/20221115/sammit-1831599549.html

Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле

Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2022

Россия достойно представлена на саммите G20, заявили в Кремле

Россия представлена на саммите "большой двадцатки" достойно, на должном уровне, у министра иностранных дел Сергея Лаврова там много контактов, он оперативно... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:18

2022-11-15T13:18

2022-11-15T13:19

россия

большая двадцатка

саммит g20

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия представлена на саммите "большой двадцатки" достойно, на должном уровне, у министра иностранных дел Сергея Лаврова там много контактов, он оперативно реагирует на критику РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент как-то отвечать на критику, которая звучит на "большой двадцатке" в адрес России и его самого."Россия представлена на достойном уровне нашим министром иностранных дел. Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не жалеет ли президент РФ Владимир Путин, что не поехал на саммит G20.

https://radiosputnik.ria.ru/20221115/lavrov-1831593743.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, большая двадцатка, саммит g20, в мире