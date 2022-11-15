https://ria.ru/20221115/sammit-1831584862.html
Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков
Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков - РИА Новости, 15.11.2022
Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков
Россия в ходе саммита "двадцатки" предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:48
2022-11-15T12:48
2022-11-15T12:48
сергей лавров
россия
большая двадцатка
воз
саммит g20
в мире
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия в ходе саммита "двадцатки" предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков", - рассказал министр во время подхода для прессы."Мы напомнили, что российская вакцина "Спутник V" была первой разработанной вакциной и, несмотря на то, что ее регистрация и по линии ВОЗ, и Еврокомисии искусственно тормозилась, доказала свою эффективность - более 95 процентов, и успешно поставлялась в 70 государств", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, россия, большая двадцатка, воз, саммит g20, в мире
Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, ВОЗ, Саммит G20, В мире
Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков
Глава МИД Лавров: Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков