https://ria.ru/20221115/sammit-1831584862.html

Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков

Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков - РИА Новости, 15.11.2022

Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков

Россия в ходе саммита "двадцатки" предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:48

2022-11-15T12:48

2022-11-15T12:48

сергей лавров

россия

большая двадцатка

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саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия в ходе саммита "двадцатки" предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков", - рассказал министр во время подхода для прессы."Мы напомнили, что российская вакцина "Спутник V" была первой разработанной вакциной и, несмотря на то, что ее регистрация и по линии ВОЗ, и Еврокомисии искусственно тормозилась, доказала свою эффективность - более 95 процентов, и успешно поставлялась в 70 государств", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сергей лавров, россия, большая двадцатка, воз, саммит g20, в мире