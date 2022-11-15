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Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков - РИА Новости, 15.11.2022
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Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков
Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков - РИА Новости, 15.11.2022
Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков
Россия в ходе саммита "двадцатки" предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:48
2022-11-15T12:48
сергей лавров
россия
большая двадцатка
воз
саммит g20
в мире
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия в ходе саммита "двадцатки" предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков", - рассказал министр во время подхода для прессы."Мы напомнили, что российская вакцина "Спутник V" была первой разработанной вакциной и, несмотря на то, что ее регистрация и по линии ВОЗ, и Еврокомисии искусственно тормозилась, доказала свою эффективность - более 95 процентов, и успешно поставлялась в 70 государств", - добавил Лавров.
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сергей лавров, россия, большая двадцатка, воз, саммит g20, в мире
Сергей Лавров, Россия, Большая двадцатка, ВОЗ, Саммит G20, В мире
12:48 15.11.2022
 
Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков

Глава МИД Лавров: Россия на саммите G20 призвала отказаться от монополизации фармрынков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Россия в ходе саммита "двадцатки" предложила отказаться от монополизации фармацевтических рынков, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Еще одно наше предложение заключалось в том, чтобы отказаться от монополизации фармацевтических рынков", - рассказал министр во время подхода для прессы.
"Мы напомнили, что российская вакцина "Спутник V" была первой разработанной вакциной и, несмотря на то, что ее регистрация и по линии ВОЗ, и Еврокомисии искусственно тормозилась, доказала свою эффективность - более 95 процентов, и успешно поставлялась в 70 государств", - добавил Лавров.
Раствор для интраназального введения Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 10:16
Москвичи смогут привиться от COVID-19 назальной вакциной "Спутник"
 
Сергей ЛавровРоссияБольшая двадцаткаВОЗСаммит G20В мире
 
 
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