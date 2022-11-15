https://ria.ru/20221115/sammit-1831575323.html

Россия выступила против политизации энергетических вопросов на саммите G20

Россия выступила против политизации энергетических вопросов на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022

Россия выступила против политизации энергетических вопросов на саммите G20

РФ на G20 высказалась против политизации вопросов поставки и потребления энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:31

2022-11-15T12:31

2022-11-15T12:47

россия

большая двадцатка

саммит g20

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg

ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ на G20 высказалась против политизации вопросов поставки и потребления энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось со стороны Евросоюза в отношении тех же "Северных потоков", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.Он отметил, что Россия на саммите также высказалась за то, чтобы "двадцатка" занималась вопросами устранения любых дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей.

https://ria.ru/20221115/sakhalin-1831502875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров