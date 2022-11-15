https://ria.ru/20221115/sammit-1831575323.html
Россия выступила против политизации энергетических вопросов на саммите G20
Россия выступила против политизации энергетических вопросов на саммите G20 - РИА Новости, 15.11.2022
Россия выступила против политизации энергетических вопросов на саммите G20
РФ на G20 высказалась против политизации вопросов поставки и потребления энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:31
2022-11-15T12:31
2022-11-15T12:47
россия
большая двадцатка
саммит g20
сергей лавров
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ на G20 высказалась против политизации вопросов поставки и потребления энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось со стороны Евросоюза в отношении тех же "Северных потоков", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.Он отметил, что Россия на саммите также высказалась за то, чтобы "двадцатка" занималась вопросами устранения любых дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей.
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россия, большая двадцатка, саммит g20, сергей лавров
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Сергей Лавров
12:31 15.11.2022 (обновлено: 12:47 15.11.2022)
Россия выступила против политизации энергетических вопросов на саммите G20
На саммите G20 Россия выступила против политизации энергетических вопросов
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. РФ на G20 высказалась против политизации вопросов поставки и потребления энергии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось со стороны Евросоюза в отношении тех же "Северных потоков", - сказал Лавров журналистам, комментируя саммит G20.
Он отметил, что Россия на саммите также высказалась за то, чтобы "двадцатка" занималась вопросами устранения любых дискриминационных препятствий на мировых рынках энергоносителей.