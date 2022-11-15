https://ria.ru/20221115/sammit-1831504329.html
Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"
Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну" - РИА Новости, 15.11.2022
Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"
Президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит "Большой двадцатки" словами о необходимости "закончить войну" ради... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:17
2022-11-15T06:17
2022-11-15T06:18
в мире
джоко видодо
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит "Большой двадцатки" словами о необходимости "закончить войну" ради будущих поколений людей."Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений", - добавил Видодо.Лидер Индонезии в своем вступительном слове ни разу не упомянул какой-либо конкретный вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20221115/g20-1831503856.html
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в мире, джоко видодо, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джоко Видодо, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
06:17 15.11.2022 (обновлено: 06:18 15.11.2022)
Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"
Президент Индонезии Видодо призвал "закончить войну" ради будущих поколений людей