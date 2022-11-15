Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"

"На нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну", - сказал президент Индонезии, открывая первую сессию саммита.