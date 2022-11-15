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Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну" - РИА Новости, 15.11.2022
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Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"
Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну" - РИА Новости, 15.11.2022
Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"
Президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит "Большой двадцатки" словами о необходимости "закончить войну" ради... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:17
2022-11-15T06:18
в мире
джоко видодо
индонезия
большая двадцатка
саммит g20
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит "Большой двадцатки" словами о необходимости "закончить войну" ради будущих поколений людей."Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений", - добавил Видодо.Лидер Индонезии в своем вступительном слове ни разу не упомянул какой-либо конкретный вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20221115/g20-1831503856.html
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в мире, джоко видодо, индонезия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Джоко Видодо, Индонезия, Большая двадцатка, Саммит G20
06:17 15.11.2022 (обновлено: 06:18 15.11.2022)
 
Президент Индонезии на открытии саммита G20 призвал "закончить войну"

Президент Индонезии Видодо призвал "закончить войну" ради будущих поколений людей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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НУСА-ДУА (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Президент Индонезии и глава индонезийского председательства G20 Джоко Видодо открыл саммит "Большой двадцатки" словами о необходимости "закончить войну" ради будущих поколений людей.
"На нас лежит ответственность не только перед нашими народами, но и перед людьми всего мира. Быть ответственным в этой ситуации означает, что мы не должны создавать ситуации с нулевой суммой, и это также означает, что мы должны закончить войну", - сказал президент Индонезии, открывая первую сессию саммита.
"Если война не закончится, миру будет трудно двигаться дальше. Если войну не остановить, нам будет трудно нести ответственность за будущее этого и следующих поколений", - добавил Видодо.
Лидер Индонезии в своем вступительном слове ни разу не упомянул какой-либо конкретный вооруженный конфликт.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
06:08
СМИ: страны G20 считают недопустимым использование ядерного оружия
 
В миреДжоко ВидодоИндонезияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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