https://ria.ru/20221115/sakhalin-1831502875.html
В Японии прокомментировали передачу Россией Токио доли в "Сахалине-1"
В Японии прокомментировали передачу Россией Токио доли в "Сахалине-1" - РИА Новости, 15.11.2022
В Японии прокомментировали передачу Россией Токио доли в "Сахалине-1"
Разрешение России на передачу 30%-ной доли в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco "крайне значимо" для обеспечения энергобезопасности Японии, заявил... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T05:39
2022-11-15T05:39
2022-11-15T06:44
экономика
хирокадзу мацуно
владимир путин
россия
япония
токио
роснефть
exxon mobil
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Разрешение России на передачу 30%-ной доли в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco "крайне значимо" для обеспечения энергобезопасности Японии, заявил генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.Соответствующее решение российское правительство приняло в понедельник. Еще 20% получит индийская ONGC. Таким образом, обе компании получат доли в новом операторе, "пропорционально принадлежавшим им долей участия". Как заявил Мацуно, Токио осведомлен о решении Москвы. "Мы считаем данное решение крайне значимым с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны", - добавил он.В начале октября президент Владимир Путин поручил правительству создать новый, российский оператор проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф", как минимум до тех пор, пока не будут распределены все доли участия. При этом иностранные участники консорциума при желании смогут сохранить доли в проекте.Прежний оператор "Сахалина-1", Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil), владела долей в 30 процентов. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле — о введении режима форс-мажора, из-за чего добыча газа и нефти полностью остановилась.
https://ria.ru/20221114/sakhalin-1-1831421079.html
https://ria.ru/20221031/sakhalin-1828243347.html
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экономика, хирокадзу мацуно, владимир путин, россия, япония, токио, роснефть, exxon mobil
Экономика, Хирокадзу Мацуно, Владимир Путин, Россия, Япония, Токио, Роснефть, Exxon Mobil
05:39 15.11.2022 (обновлено: 06:44 15.11.2022)
В Японии прокомментировали передачу Россией Токио доли в "Сахалине-1"
Глава кабмина Мацуно назвал "крайне значимым" решение передать Японии долю в "Сахалине-1"