Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала об укреплении рубля - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/rubl-1831572337.html
Набиуллина рассказала об укреплении рубля
Набиуллина рассказала об укреплении рубля - РИА Новости, 15.11.2022
Набиуллина рассказала об укреплении рубля
Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:22
2022-11-15T12:22
экономика
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784321827_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_09099d0a46ebffa8660e15abf11250c1.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен", - сказала Набиуллина.
https://ria.ru/20221114/kurs-1831406750.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784321827_209:0:1026:613_1920x0_80_0_0_dd736c0206a5df7848b2a013a51f7058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ
12:22 15.11.2022
 
Набиуллина рассказала об укреплении рубля

Глава Центробанка Набиуллина: укрепившийся рубль позволяет восстанавливать объемы импорта

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен", - сказала Набиуллина.
Знаки доллара на табло курса валют - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
14 ноября, 16:25Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Официальный курс доллара на вторник составил 60,40 рубля
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала