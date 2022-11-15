https://ria.ru/20221115/rubl-1831572337.html

Набиуллина рассказала об укреплении рубля

Набиуллина рассказала об укреплении рубля - РИА Новости, 15.11.2022

Набиуллина рассказала об укреплении рубля

Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:22

2022-11-15T12:22

2022-11-15T12:22

экономика

эльвира набиуллина

россия

госдума рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен", - сказала Набиуллина.

https://ria.ru/20221114/kurs-1831406750.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф