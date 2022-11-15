https://ria.ru/20221115/rubl-1831572337.html
Набиуллина рассказала об укреплении рубля
Набиуллина рассказала об укреплении рубля - РИА Новости, 15.11.2022
Набиуллина рассказала об укреплении рубля
Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:22
2022-11-15T12:22
2022-11-15T12:22
экономика
эльвира набиуллина
россия
госдума рф
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме."Укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен", - сказала Набиуллина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия, госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Госдума РФ
Набиуллина рассказала об укреплении рубля
Глава Центробанка Набиуллина: укрепившийся рубль позволяет восстанавливать объемы импорта