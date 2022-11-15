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России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022
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России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин
России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:43
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа"."Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки (предательства), показать правду - хорошую, плохую - но объективную информацию", - сказал Путин, добавив, что эту правду нужно "оставить для будущего поколения".
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
14:43 15.11.2022 (обновлено: 15:04 15.11.2022)
 
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин

Путин заявил, что России важно показать и оставить будущим поколениям объективную правду

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
"Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки (предательства), показать правду - хорошую, плохую - но объективную информацию", - сказал Путин, добавив, что эту правду нужно "оставить для будущего поколения".
Президент РФ Владимир Путин выступает на митинге-концерте в поддержку присоединения к России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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