https://ria.ru/20221115/rossiya-1831633884.html

России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин

России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022

России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин

России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:43

2022-11-15T14:43

2022-11-15T15:04

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа"."Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки (предательства), показать правду - хорошую, плохую - но объективную информацию", - сказал Путин, добавив, что эту правду нужно "оставить для будущего поколения".

https://ria.ru/20220930/pravda-1820729535.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, общество