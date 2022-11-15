https://ria.ru/20221115/rossiya-1831633884.html
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2022
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин
России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:43
2022-11-15T14:43
2022-11-15T15:04
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа"."Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки (предательства), показать правду - хорошую, плохую - но объективную информацию", - сказал Путин, добавив, что эту правду нужно "оставить для будущего поколения".
https://ria.ru/20220930/pravda-1820729535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
14:43 15.11.2022 (обновлено: 15:04 15.11.2022)
России важно оставить правду для будущих поколений, заявил Путин
Путин заявил, что России важно показать и оставить будущим поколениям объективную правду
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. России важно показать правду - хорошую или плохую, но объективную, оставив будущим поколениям, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского оргкомитета "Победа".
"Для нас с вами, безусловно, важно вскрыть все эти попытки (предательства), показать правду - хорошую, плохую - но объективную информацию", - сказал Путин, добавив, что эту правду нужно "оставить для будущего поколения".