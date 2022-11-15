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Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"
Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком" - РИА Новости, 15.11.2022
Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"
Резолюция ГА ООН о возмещении Россией ущерба Украине с правовой точки зрения никому ничего не дает, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:02
2022-11-15T21:02
2022-11-15T21:02
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резолюция ГА ООН о возмещении Россией ущерба Украине с правовой точки зрения никому ничего не дает, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались."Это подрыв авторитета ООН как таковой. Если организация штампует неконсенсунсные противоречивые решения, которые лишь разделяют мировое сообщество, а не объединяют его на благие дела, то, конечно, укреплению авторитета организации это никоим образом не способствует", - добавил Полянский.
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в мире, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский
В мире, Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Дмитрий Полянский
Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"
Полянский назвал резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине "фиговым листком"