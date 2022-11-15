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Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком" - РИА Новости, 15.11.2022
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Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"
Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком" - РИА Новости, 15.11.2022
Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"
Резолюция ГА ООН о возмещении Россией ущерба Украине с правовой точки зрения никому ничего не дает, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:02
2022-11-15T21:02
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резолюция ГА ООН о возмещении Россией ущерба Украине с правовой точки зрения никому ничего не дает, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались."Это подрыв авторитета ООН как таковой. Если организация штампует неконсенсунсные противоречивые решения, которые лишь разделяют мировое сообщество, а не объединяют его на благие дела, то, конечно, укреплению авторитета организации это никоим образом не способствует", - добавил Полянский.
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в мире, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский
В мире, Россия, Украина, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Дмитрий Полянский
21:02 15.11.2022
 
Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"

Полянский назвал резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине "фиговым листком"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резолюция ГА ООН о возмещении Россией ущерба Украине с правовой точки зрения никому ничего не дает, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались.
"Очевидно, что у данного документа если и будут какие-то последствия, то это будет абсолютно искусственно притянутые за уши решения на национальном уровне, где резолюцией будут прикрываться только как фактически фиговым листком, не более того. Потому что с правовой точки зрения она ничего никому не дает", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 24".
"Это подрыв авторитета ООН как таковой. Если организация штампует неконсенсунсные противоречивые решения, которые лишь разделяют мировое сообщество, а не объединяют его на благие дела, то, конечно, укреплению авторитета организации это никоим образом не способствует", - добавил Полянский.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 16:59
"Нет денег": в Турции высмеяли резолюцию ООН о репарациях Украине
 
В миреРоссияУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООНДмитрий Полянский
 
 
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