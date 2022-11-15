https://ria.ru/20221115/rezolyutsiya-1831773613.html

Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"

Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком" - РИА Новости, 15.11.2022

Полянский назвал резолюцию ООН о репарациях Украине "фиговым листком"

Резолюция ГА ООН о возмещении Россией ущерба Украине с правовой точки зрения никому ничего не дает, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T21:02

2022-11-15T21:02

2022-11-15T21:02

в мире

россия

украина

оон

генеральная ассамблея оон

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резолюция ГА ООН о возмещении Россией ущерба Украине с правовой точки зрения никому ничего не дает, заявил зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Резолюцию поддержали 94 члена организации, против выступили 14, представители еще 73 стран воздержались."Это подрыв авторитета ООН как таковой. Если организация штампует неконсенсунсные противоречивые решения, которые лишь разделяют мировое сообщество, а не объединяют его на благие дела, то, конечно, укреплению авторитета организации это никоим образом не способствует", - добавил Полянский.

https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский