https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831700402.html

"Нет денег": в Турции высмеяли резолюцию ООН о репарациях Украине

"Нет денег": в Турции высмеяли резолюцию ООН о репарациях Украине - РИА Новости, 15.11.2022

"Нет денег": в Турции высмеяли резолюцию ООН о репарациях Украине

Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T16:59

2022-11-15T16:59

2022-11-15T17:31

в мире

василий небензя

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Читатели турецкой газеты En Son Haber высмеяли резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине."Как будто ООН не американская организация. Они решают вопросы, которые в интересах Америки", — написал Y.refaha."Нет денег", — пошутил Yeni Akit AKP."Пусть тогда Америка заплатит Ираку, Сирии, Афганистану и Сомали", — подметил еще один пользователь."И ООН, и НАТО работают на США и Израиль, другого ожидать и не пришлось. В любом случае это не юридическое, а политическое решение", — констатировал Üye84442."Они объединяются, когда им это удобно. Путину все равно плевать на этих идиотов", — отметил Bora Beyefendi."ООН — это совместная коммерческая организация пяти государств. Россия наложит вето — проблема исчезнет", — написал юзер."Путин использует право вето и ни копейки не заплатит", — резюмировал еще один комментатор.Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать нелегализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства Российской Федерации для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений, и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом".В Кремле также назвали резолюцию о репарациях Украине попыткой грабежа с использованием площадки ООН и отметили, что Россия будет относиться к резолюции как к юридически не обязывающему документу.

https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831593185.html

https://ria.ru/20221115/rezolyutsiya-1831522741.html

https://ria.ru/20221114/rezolyutsiya-1831473629.html

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в мире, василий небензя, украина, киев, нато, оон, россия