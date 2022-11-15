https://ria.ru/20221115/reparatsii-1831593185.html

В Кремле назвали резолюцию о выплате репараций Украине попыткой грабежа

В Кремле назвали резолюцию о выплате репараций Украине попыткой грабежа - РИА Новости, 15.11.2022

В Кремле назвали резолюцию о выплате репараций Украине попыткой грабежа

Организаторы резолюции о выплате репараций Украине пытаются формализовать грабеж с использованием площадки Организации Объединенных Наций, заявил журналистам... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:08

2022-11-15T13:08

2022-11-15T13:23

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дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Организаторы резолюции о выплате репараций Украине пытаются формализовать грабеж с использованием площадки Организации Объединенных Наций, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же ЗВРов (золото-валютные резервы - ред.), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают резолюцию генассамблеи ООН.Он отметил, что Россия будет относиться к резолюции как к юридически не обязывающему документу."Решение это не является юридически обязывающим. Так мы к нему и будем относиться. Разумеется, категорически против этого", - сказал Песков.Пресс-секретарь российского лидера заявил, комментируя воздержание союзников РФ в голосовании за проект резолюции ООН о репарациях Украине, что это суверенные государства."Это суверенные государства. Мы внимательно следим за позицией, которую они занимают по тем или иным вопросам", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как восприняли в Кремле воздержание союзников РФ в голосовании за проект резолюции ООН.Генеральная ассамблея ООН большинством голосов в понедельник приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам, и отметил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".

https://ria.ru/20221005/germaniya-1821793145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, оон, россия, дмитрий песков