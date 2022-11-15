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Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет - РИА Новости, 16.11.2022
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Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет
Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет - РИА Новости, 16.11.2022
Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет
Белый дом в курсе сообщений о падении ракет в Польше и работает с польским правительством над сбором дополнительной информации, заявила во вторник представитель РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T23:52
2022-11-16T03:47
в мире
польша
сша
инцидент с падением ракет в польше
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о падении ракет в Польше и работает с польским правительством над сбором дополнительной информации, заявила во вторник представитель совета при президенте США по национальной безопасности Эдриенн Уотсон."В настоящее время мы не можем подтвердить сообщения или любые детали", - добавила Уотсон.Представитель Белого дома также сообщила, что США "установят, что произошло" или какие "соответствующие следующие шаги" должны быть приняты.
https://ria.ru/20221115/polsha-1831786950.html
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в мире, польша, сша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Польша, США, Инцидент с падением ракет в Польше
23:52 15.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет

В Белом доме заявили, что работают с властями Польши над сбором информации о падении ракет

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Белый дом в Вашингтоне . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о падении ракет в Польше и работает с польским правительством над сбором дополнительной информации, заявила во вторник представитель совета при президенте США по национальной безопасности Эдриенн Уотсон.
"Мы видели эти сообщения из Польши и работаем с польским правительством над сбором дополнительной информации", - написала она на странице в Twitter.
"В настоящее время мы не можем подтвердить сообщения или любые детали", - добавила Уотсон.
Представитель Белого дома также сообщила, что США "установят, что произошло" или какие "соответствующие следующие шаги" должны быть приняты.
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