https://ria.ru/20221115/rakety-1831789604.html

Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет

Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет - РИА Новости, 16.11.2022

Белый дом работает с властями Польши над сбором информации о падении ракет

Белый дом в курсе сообщений о падении ракет в Польше и работает с польским правительством над сбором дополнительной информации, заявила во вторник представитель РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-15T23:52

2022-11-15T23:52

2022-11-16T03:47

в мире

польша

сша

инцидент с падением ракет в польше

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Белый дом в курсе сообщений о падении ракет в Польше и работает с польским правительством над сбором дополнительной информации, заявила во вторник представитель совета при президенте США по национальной безопасности Эдриенн Уотсон."В настоящее время мы не можем подтвердить сообщения или любые детали", - добавила Уотсон.Представитель Белого дома также сообщила, что США "установят, что произошло" или какие "соответствующие следующие шаги" должны быть приняты.

https://ria.ru/20221115/polsha-1831786950.html

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в мире, польша, сша, инцидент с падением ракет в польше