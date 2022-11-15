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Госдеп хочет определить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным - РИА Новости, 16.11.2022
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Госдеп хочет определить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным
Госдеп хочет определить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным - РИА Новости, 16.11.2022
Госдеп хочет определить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным
Для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или преднамеренным действием, сообщил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепа... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T23:26
2022-11-16T03:47
сша
государственный департамент сша
польша
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министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или преднамеренным действием, сообщил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель на брифинге.Патель также добавил, что США намерены определить обстоятельства случившегося и следующие шаги.Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
https://ria.ru/20221115/vzryv-1831786548.html
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сша, государственный департамент сша, польша, в мире, украина, министерство обороны сша, нато, патрик райдер, инцидент с падением ракет в польше
США, Государственный департамент США, Польша, В мире, Украина, Министерство обороны США, НАТО, Патрик Райдер, Инцидент с падением ракет в Польше
23:26 15.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
Госдеп хочет определить, было ли падение ракет в Польше преднамеренным

Госдеп хочет определить, было ли падение ракет в Польше случайным или преднамеренным

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Для США важно определить, было ли падение ракет в Польше случайностью или преднамеренным действием, сообщил во вторник заместитель главы пресс-службы госдепа Ведант Патель на брифинге.
"Конечно, это будет важным", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли иметь значение, стало ли произошедшее случайностью или преднамеренным действием.
Патель также добавил, что США намерены определить обстоятельства случившегося и следующие шаги.
Польские СМИ 15 ноября вечером сообщили, что две ракеты якобы упали на территории Польши - в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, погибли два человека. Официально информацию о падении ракет власти не подтвердили, как и не назвали, чьи это могли быть ракеты.
По заявлению Минобороны России, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения. Все заявления польских СМИ о якобы падении "российских" ракет - намеренная провокация в целях эскалации обстановки.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:10
Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве
Как сообщил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.
В Пентагоне заявили, что в ситуации с якобы падением ракет в Польше намерены оперировать не домыслами, а фактами, для выяснения которых есть достаточные возможности. При этом до получения фактов Пентагон не будет говорить о применимости 5-й статьи устава НАТО, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер. В этой статье говорится: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом.
На месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:13
В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт
 
СШАГосударственный департамент СШАПольшаВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАНАТОПатрик РайдерИнцидент с падением ракет в Польше
 
 
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