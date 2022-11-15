22:55 15.11.2022 (обновлено: 00:19 16.11.2022)
Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Польше провокацией
Минобороны назвало заявления о падении российских ракет в Польше провокацией
© Фото : Polski Serwis PożarniczyНа месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
© Фото : Polski Serwis Pożarniczy
На месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сообщения польских СМИ, а также высказывания официальных лиц о якобы падении российских ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации, заявили в Минобороны.
"Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении "российских" ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось", — сказали в ведомстве.
В Минобороны добавили, что обломки, которые "по горячим следам" опубликовали местные СМИ, не имеют отношения к российскому вооружению.
Ранее польская радиостанция ZET сообщила со ссылкой на неофициальные источники, что в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения об инциденте. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал, что все данные, озвученные на заседании, "если это будет возможно, представят как можно шире общественному мнению". Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию.