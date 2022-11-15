https://ria.ru/20221115/rakety-1831785022.html

Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Польше провокацией

Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Польше провокацией - РИА Новости, 16.11.2022

Минобороны назвало заявления о "российских ракетах" в Польше провокацией

Сообщения польских СМИ, а также высказывания официальных лиц о якобы падении российских ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-15T22:55

2022-11-15T22:55

2022-11-16T00:19

в мире

польша

россия

матеуш моравецкий

люблинское воеводство

украина

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сообщения польских СМИ, а также высказывания официальных лиц о якобы падении российских ракет на территории Польши — это провокация с целью дальнейшей эскалации, заявили в Минобороны.В Минобороны добавили, что обломки, которые "по горячим следам" опубликовали местные СМИ, не имеют отношения к российскому вооружению.Ранее польская радиостанция ZET сообщила со ссылкой на неофициальные источники, что в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека.Премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения об инциденте. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал, что все данные, озвученные на заседании, "если это будет возможно, представят как можно шире общественному мнению". Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию.

https://ria.ru/20221115/peregovory-1831782695.html

польша

россия

люблинское воеводство

украина

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в мире, польша, россия, матеуш моравецкий, люблинское воеводство, украина