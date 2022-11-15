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Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html
Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом
Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом - РИА Новости, 15.11.2022
Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом
Российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" в Белгородской области, от осколочных ранений погиб мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:06
2022-11-15T22:06
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
происшествия
валуйки
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" в Белгородской области, от осколочных ранений погиб мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, глава округа и оперативные службы на месте. Проводится подомовой обход территории."Также в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.
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вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, валуйки
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Происшествия, Валуйки
22:06 15.11.2022
 
Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом

Губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила ракету "Точка-У" в Белгородской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбломки ракеты "Точка-У"
Обломки ракеты Точка-У - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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Обломки ракеты "Точка-У" . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" в Белгородской области, от осколочных ранений погиб мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Наша система ПВО сбила над Валуйками "Точку-У". По предварительной информации, есть один погибший и одна пострадавшая с осколочными ранениями нижних конечностей. Доставлена в ЦРБ. Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По его словам, глава округа и оперативные службы на месте. Проводится подомовой обход территории.
"Также в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьПроисшествияВалуйки
 
 
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