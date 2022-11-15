https://ria.ru/20221115/raketa-1831779552.html

Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом

Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом - РИА Новости, 15.11.2022

Система ПВО сбила ракету "Точка-У" под Белгородом

Российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" в Белгородской области, от осколочных ранений погиб мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:06

2022-11-15T22:06

2022-11-15T22:06

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

происшествия

валуйки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784588444_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_6f97298824e3ffb897ea857383820a7a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Российская система ПВО сбила ракету "Точка-У" в Белгородской области, от осколочных ранений погиб мужчина, пострадала женщина, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По его словам, глава округа и оперативные службы на месте. Проводится подомовой обход территории."Также в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20221013/vosstanovlenie-1823873365.html

белгородская область

валуйки

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, происшествия, валуйки