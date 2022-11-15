https://ria.ru/20221115/rak-1831507955.html

СМИ: у японской принцессы обнаружили рак

СМИ: у японской принцессы обнаружили рак - РИА Новости, 15.11.2022

СМИ: у японской принцессы обнаружили рак

Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T07:49

2022-11-15T07:49

2022-11-15T07:52

в мире

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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.Отмечается, что принцесса Нобуко будет госпитализирована 16 ноября в больницу Университета Кэйо, а операция будет проведена 19 ноября.Подробности о состоянии японской принцессы не приводятся.

https://ria.ru/20220919/imperator-1817754813.html

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в мире