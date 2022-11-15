https://ria.ru/20221115/rak-1831507955.html
СМИ: у японской принцессы обнаружили рак
СМИ: у японской принцессы обнаружили рак - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: у японской принцессы обнаружили рак
Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T07:49
2022-11-15T07:49
2022-11-15T07:52
в мире
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.Отмечается, что принцесса Нобуко будет госпитализирована 16 ноября в больницу Университета Кэйо, а операция будет проведена 19 ноября.Подробности о состоянии японской принцессы не приводятся.
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в мире
07:49 15.11.2022 (обновлено: 07:52 15.11.2022)
СМИ: у японской принцессы обнаружили рак
Киодо: у 67-летней японской принцессы Нобуко врачи обнаружили начальную стадию рака груди
ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.
Отмечается, что принцесса Нобуко будет госпитализирована 16 ноября в больницу Университета Кэйо, а операция будет проведена 19 ноября.
Подробности о состоянии японской принцессы не приводятся.