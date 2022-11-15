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СМИ: у японской принцессы обнаружили рак - РИА Новости, 15.11.2022
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СМИ: у японской принцессы обнаружили рак
СМИ: у японской принцессы обнаружили рак - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: у японской принцессы обнаружили рак
Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T07:49
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в мире
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ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.Отмечается, что принцесса Нобуко будет госпитализирована 16 ноября в больницу Университета Кэйо, а операция будет проведена 19 ноября.Подробности о состоянии японской принцессы не приводятся.
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в мире
В мире
07:49 15.11.2022 (обновлено: 07:52 15.11.2022)
 
СМИ: у японской принцессы обнаружили рак

Киодо: у 67-летней японской принцессы Нобуко врачи обнаружили начальную стадию рака груди

© Depositphotos.com / HaveseenИмператорский дворец в Токио
Императорский дворец в Токио - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Depositphotos.com / Haveseen
Императорский дворец в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 ноя – РИА Новости. Врачи диагностировали начальную стадию рака груди у 67-летней японской принцессы Нобуко, вдовы покойного принца Томохито Микасы, сообщило агентство Киодо со ссылкой на Управление императорского двора.
Отмечается, что принцесса Нобуко будет госпитализирована 16 ноября в больницу Университета Кэйо, а операция будет проведена 19 ноября.
Почетный император Японии Акихито - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 07:30
В Японии госпитализировали почетного императора Акихито
Подробности о состоянии японской принцессы не приводятся.
 
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