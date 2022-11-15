https://ria.ru/20221115/radikaly-1831618868.html

Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов

Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов - РИА Новости, 15.11.2022

Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов

Попытки проникновения в Россию радикалов и экстремистов для подрывной деятельности и совершения терактов значительно усилились, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:08

2022-11-15T14:08

2022-11-15T14:18

николай патрушев

россия

совет безопасности рф

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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Попытки проникновения в Россию радикалов и экстремистов для подрывной деятельности и совершения терактов значительно усилились, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы", - добавил он.Кроме того, как отметил Патрушев на этом же совещании, активизировались и украинские диверсионно-разведывательные группы.

https://ria.ru/20221115/pvo-1831620895.html

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2022

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николай патрушев, россия, совет безопасности рф