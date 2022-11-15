https://ria.ru/20221115/radikaly-1831618868.html
Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов
Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов - РИА Новости, 15.11.2022
Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов
Попытки проникновения в Россию радикалов и экстремистов для подрывной деятельности и совершения терактов значительно усилились, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:08
2022-11-15T14:08
2022-11-15T14:18
николай патрушев
россия
совет безопасности рф
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БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Попытки проникновения в Россию радикалов и экстремистов для подрывной деятельности и совершения терактов значительно усилились, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы", - добавил он.Кроме того, как отметил Патрушев на этом же совещании, активизировались и украинские диверсионно-разведывательные группы.
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николай патрушев, россия, совет безопасности рф
Николай Патрушев, Россия, Совет Безопасности РФ
14:08 15.11.2022 (обновлено: 14:18 15.11.2022)
Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов
Патрушев заявил об усилении попыток проникновения в Россию радикалов и экстремистов
БРЯНСК, 15 ноя - РИА Новости. Попытки проникновения в Россию радикалов и экстремистов для подрывной деятельности и совершения терактов значительно усилились, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Значительно активизировались попытки проникновения на территорию России представителей радикальных и экстремистских структур с намерениями ведения подрывной деятельности и совершения терактов", - сказал Патрушев во вторник в Брянске
на совещании по безопасности в Центральной России.
"Отмечаются факты преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, включая транспортный и топливно-энергетический комплексы", - добавил он.
Кроме того, как отметил Патрушев на этом же совещании, активизировались и украинские диверсионно-разведывательные группы.