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Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/pytki-1831779288.html
Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине
Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине
ООН получила достоверные сведения о применении Украиной пыток в отношении пленных, заявил зампредставителя генсека организации Фархан Хак. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:03
2022-11-15T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
фархан хак
украина
оон
россия
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ООН получила достоверные сведения о применении Украиной пыток в отношении пленных, заявил зампредставителя генсека организации Фархан Хак."Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то Богнер (глава мониторинговой миссии по правам человека ООН. — Прим. ред.) сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток", — рассказал Хак на брифинге.Ранее Богнер на брифинге в Женеве сообщила о пытках током в отношении военнопленных, а также избиениях и других видах насилия. Всего представители миссии ООН опросили 175 удерживаемых Украиной военнопленных.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221114/plennyy-1831271532.html
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в мире, фархан хак, украина, оон, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Фархан Хак, Украина, ООН, Россия
22:03 15.11.2022 (обновлено: 22:26 15.11.2022)
 
Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине

Представитель ООН Хак сообщил о казнях, которые могли применяться к пленным на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные на БМП
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные на БМП. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ООН получила достоверные сведения о применении Украиной пыток в отношении пленных, заявил зампредставителя генсека организации Фархан Хак.
"Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то Богнер (глава мониторинговой миссии по правам человека ООН. — Прим. ред.) сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток", — рассказал Хак на брифинге.
Ранее Богнер на брифинге в Женеве сообщила о пытках током в отношении военнопленных, а также избиениях и других видах насилия. Всего представители миссии ООН опросили 175 удерживаемых Украиной военнопленных.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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