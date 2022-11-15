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Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине

Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

Миссия ООН задокументировала данные о пытках пленных россиян на Украине

ООН получила достоверные сведения о применении Украиной пыток в отношении пленных, заявил зампредставителя генсека организации Фархан Хак. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:03

2022-11-15T22:03

2022-11-15T22:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. ООН получила достоверные сведения о применении Украиной пыток в отношении пленных, заявил зампредставителя генсека организации Фархан Хак."Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то Богнер (глава мониторинговой миссии по правам человека ООН. — Прим. ред.) сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток", — рассказал Хак на брифинге.Ранее Богнер на брифинге в Женеве сообщила о пытках током в отношении военнопленных, а также избиениях и других видах насилия. Всего представители миссии ООН опросили 175 удерживаемых Украиной военнопленных.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221114/plennyy-1831271532.html

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в мире, фархан хак, украина, оон, россия