https://ria.ru/20221115/putin-1831647638.html
Путин согласился встретиться с клубом военачальников
Путин согласился встретиться с клубом военачальников - РИА Новости, 15.11.2022
Путин согласился встретиться с клубом военачальников
Президент России Владимир Путин согласился встретиться с Клубом военачальников и Ротой генеральных инспекторов. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:14
2022-11-15T15:14
2022-11-15T15:14
владимир путин
виктор ермаков
россия
политика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился встретиться с Клубом военачальников и Ротой генеральных инспекторов."Клуб военачальников и Рота генеральных инспекторов просит вас найти время и встретиться. Есть очень много вопросов и предложений, которые хотелось бы с вами согласовать", - сказал руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков, обращаясь к президенту на заседании российского оргкомитета "Победа"."Хорошо, Виктор Федорович, так и сделаем. Не будем откладывать в долгий ящик, как говорится. Постараемся как можно быстрее эту встречу организовать", - ответил Путин.
https://ria.ru/20221115/putin-1831644225.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, виктор ермаков, россия, политика
Владимир Путин, Виктор Ермаков, Россия, Политика
Путин согласился встретиться с клубом военачальников
Путин согласился встретиться с клубом военачальников и ротой генеральных инспекторов