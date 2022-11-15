https://ria.ru/20221115/putin-1831647638.html

Путин согласился встретиться с клубом военачальников

Путин согласился встретиться с клубом военачальников - РИА Новости, 15.11.2022

Путин согласился встретиться с клубом военачальников

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с Клубом военачальников и Ротой генеральных инспекторов. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:14

2022-11-15T15:14

2022-11-15T15:14

владимир путин

виктор ермаков

россия

политика

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился встретиться с Клубом военачальников и Ротой генеральных инспекторов."Клуб военачальников и Рота генеральных инспекторов просит вас найти время и встретиться. Есть очень много вопросов и предложений, которые хотелось бы с вами согласовать", - сказал руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков, обращаясь к президенту на заседании российского оргкомитета "Победа"."Хорошо, Виктор Федорович, так и сделаем. Не будем откладывать в долгий ящик, как говорится. Постараемся как можно быстрее эту встречу организовать", - ответил Путин.

https://ria.ru/20221115/putin-1831644225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, виктор ермаков, россия, политика