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Путин согласился встретиться с клубом военачальников - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин согласился встретиться с клубом военачальников
Путин согласился встретиться с клубом военачальников - РИА Новости, 15.11.2022
Путин согласился встретиться с клубом военачальников
Президент России Владимир Путин согласился встретиться с Клубом военачальников и Ротой генеральных инспекторов. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:14
2022-11-15T15:14
владимир путин
виктор ермаков
россия
политика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился встретиться с Клубом военачальников и Ротой генеральных инспекторов."Клуб военачальников и Рота генеральных инспекторов просит вас найти время и встретиться. Есть очень много вопросов и предложений, которые хотелось бы с вами согласовать", - сказал руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков, обращаясь к президенту на заседании российского оргкомитета "Победа"."Хорошо, Виктор Федорович, так и сделаем. Не будем откладывать в долгий ящик, как говорится. Постараемся как можно быстрее эту встречу организовать", - ответил Путин.
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владимир путин, виктор ермаков, россия, политика
Владимир Путин, Виктор Ермаков, Россия, Политика
15:14 15.11.2022
 
Путин согласился встретиться с клубом военачальников

Путин согласился встретиться с клубом военачальников и ротой генеральных инспекторов

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился встретиться с Клубом военачальников и Ротой генеральных инспекторов.
"Клуб военачальников и Рота генеральных инспекторов просит вас найти время и встретиться. Есть очень много вопросов и предложений, которые хотелось бы с вами согласовать", - сказал руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Виктор Ермаков, обращаясь к президенту на заседании российского оргкомитета "Победа".
"Хорошо, Виктор Федорович, так и сделаем. Не будем откладывать в долгий ящик, как говорится. Постараемся как можно быстрее эту встречу организовать", - ответил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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