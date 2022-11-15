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Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы
Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы - РИА Новости, 15.11.2022
Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы
Проекты образовательных мемориальных комплексов нужно поддерживать, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать объективные оценки прошлому и... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:06
2022-11-15T15:06
общество
владимир путин
россия
брянск
брянская область
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проекты образовательных мемориальных комплексов нужно поддерживать, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать объективные оценки прошлому и ориентироваться в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".Директор филиала ГКУ "Государственный архив Брянской области" - Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева в ходе заседания рассказала президенту РФ, что хотелось бы создать на территории бывшего завода в Брянске мемориальный комплекс жертвам-узникам нацистского концлагеря "Дулаг-142", который включит в себя зону с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных, а также зону сохранившихся исторических объектов, которые необходимо отреставрировать и музеефицировать. По ее словам, этот комплекс может стать крупным центром исторической памяти."Предложение очень хорошее, и уверен, что ваша работа в архивах, ваша работа с документами, конечно, должна реализовываться в конечном итоге в такие проекты, о которых вы сейчас сказали, и оживать для того, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать сами объективную оценку того, что происходило в прошлом. И это будет помогать, безусловно, ориентироваться и в дне сегодняшнем. Безусловно, нужно такие проекты поддерживать", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, россия, брянск, брянская область
Общество, Владимир Путин, Россия, Брянск, Брянская область
15:06 15.11.2022
 
Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы

Путин: мемориальные комплексы нужно поддерживать, чтобы понимать прошлое и настоящее

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проекты образовательных мемориальных комплексов нужно поддерживать, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать объективные оценки прошлому и ориентироваться в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".
Директор филиала ГКУ "Государственный архив Брянской области" - Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева в ходе заседания рассказала президенту РФ, что хотелось бы создать на территории бывшего завода в Брянске мемориальный комплекс жертвам-узникам нацистского концлагеря "Дулаг-142", который включит в себя зону с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных, а также зону сохранившихся исторических объектов, которые необходимо отреставрировать и музеефицировать. По ее словам, этот комплекс может стать крупным центром исторической памяти.
"Предложение очень хорошее, и уверен, что ваша работа в архивах, ваша работа с документами, конечно, должна реализовываться в конечном итоге в такие проекты, о которых вы сейчас сказали, и оживать для того, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать сами объективную оценку того, что происходило в прошлом. И это будет помогать, безусловно, ориентироваться и в дне сегодняшнем. Безусловно, нужно такие проекты поддерживать", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 15:03
Путин раскрыл цель попыток фальсификации истории
 
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