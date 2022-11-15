https://ria.ru/20221115/putin-1831644225.html

Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы

Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы - РИА Новости, 15.11.2022

Путин призвал поддерживать мемориальные комплексы

Проекты образовательных мемориальных комплексов нужно поддерживать, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать объективные оценки прошлому и... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:06

2022-11-15T15:06

2022-11-15T15:06

общество

владимир путин

россия

брянск

брянская область

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Проекты образовательных мемориальных комплексов нужно поддерживать, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать объективные оценки прошлому и ориентироваться в нынешней ситуации, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Российского оргкомитета "Победа".Директор филиала ГКУ "Государственный архив Брянской области" - Центра документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева в ходе заседания рассказала президенту РФ, что хотелось бы создать на территории бывшего завода в Брянске мемориальный комплекс жертвам-узникам нацистского концлагеря "Дулаг-142", который включит в себя зону с массовыми захоронениями мирных граждан и военнопленных, а также зону сохранившихся исторических объектов, которые необходимо отреставрировать и музеефицировать. По ее словам, этот комплекс может стать крупным центром исторической памяти."Предложение очень хорошее, и уверен, что ваша работа в архивах, ваша работа с документами, конечно, должна реализовываться в конечном итоге в такие проекты, о которых вы сейчас сказали, и оживать для того, чтобы люди могли на почве достоверной информации давать сами объективную оценку того, что происходило в прошлом. И это будет помогать, безусловно, ориентироваться и в дне сегодняшнем. Безусловно, нужно такие проекты поддерживать", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221115/istoriya-1831643095.html

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Варвара Скокшина

общество, владимир путин, россия, брянск, брянская область