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Компания Puma пытается отсудить домен puma.ru у "любителя животных" - РИА Новости, 15.11.2022
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Компания Puma пытается отсудить домен puma.ru у "любителя животных"
Компания Puma пытается отсудить домен puma.ru у "любителя животных" - РИА Новости, 15.11.2022
Компания Puma пытается отсудить домен puma.ru у "любителя животных"
Немецкая компания Puma SE, известный производитель спортивной одежды и обуви, просит арбитражный суд Москвы запретить зарегистрированной на Сейшелах компании... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T19:46
2022-11-15T19:46
германия
технологии
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Немецкая компания Puma SE, известный производитель спортивной одежды и обуви, просит арбитражный суд Москвы запретить зарегистрированной на Сейшелах компании Nalim Development Ltd использование товарного знака истца в доменном имени puma.ru, следует из опубликованных материалов суда.Сейчас по спорному адресу находится простейшая интернет-страница с подзаголовком "Сайт о пумах". На сайте размещена скупая справочная информация об этих хищных животных семейства кошачьих и некоторое количество фотографий. Администратор сайта – Nalim Development.Вторым ответчиком по иску немецкой компании является регистратор доменных имен ООО "Сэйлнэймс".Ранее суд принял обеспечительные меры, запретив регистратору аннулировать доменное имя puma.ru, передавать права администрирования другому лицу за исключением истца, осуществлять смену регистратора до окончания рассмотрения этого спора. Предварительные слушания суд назначил на 21 ноября.Ответчик Nalim Development имеет признаки компании-киберсквоттера. Киберсквоттингом называют массовую регистрацию доменов, содержащих торговую марку другого лица, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Nalim Development проходит ответчиком в нескольких делах по искам правообладателй.Puma SE была основана в Германии в 1948 году, штаб-квартира располагается в городе Херцогенаурах. Puma занимается выпуском и продажей спортивной одежды, обуви и аксессуаров, поставляет свою продукцию в более чем 120 стран.
https://ria.ru/20220707/putin-1801075418.html
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германия, технологии
Германия, Технологии
19:46 15.11.2022
 
Компания Puma пытается отсудить домен puma.ru у "любителя животных"

Производитель спорттоваров Puma пытается отсудить домен puma.ru у "любителя животных"

© Flickr / hykuКомпания Puma
Компания Puma - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Flickr / hyku
Компания Puma. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Немецкая компания Puma SE, известный производитель спортивной одежды и обуви, просит арбитражный суд Москвы запретить зарегистрированной на Сейшелах компании Nalim Development Ltd использование товарного знака истца в доменном имени puma.ru, следует из опубликованных материалов суда.
Сейчас по спорному адресу находится простейшая интернет-страница с подзаголовком "Сайт о пумах". На сайте размещена скупая справочная информация об этих хищных животных семейства кошачьих и некоторое количество фотографий. Администратор сайта – Nalim Development.
Президент России Владимир Путин во время встречи c руководителями и лидерами фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 20:57
Хорошо, что какие-то иностранные компании ушли, заявил Путин
Вторым ответчиком по иску немецкой компании является регистратор доменных имен ООО "Сэйлнэймс".
Ранее суд принял обеспечительные меры, запретив регистратору аннулировать доменное имя puma.ru, передавать права администрирования другому лицу за исключением истца, осуществлять смену регистратора до окончания рассмотрения этого спора. Предварительные слушания суд назначил на 21 ноября.
Ответчик Nalim Development имеет признаки компании-киберсквоттера. Киберсквоттингом называют массовую регистрацию доменов, содержащих торговую марку другого лица, с целью их дальнейшей перепродажи или недобросовестного использования. Nalim Development проходит ответчиком в нескольких делах по искам правообладателй.
Puma SE была основана в Германии в 1948 году, штаб-квартира располагается в городе Херцогенаурах. Puma занимается выпуском и продажей спортивной одежды, обуви и аксессуаров, поставляет свою продукцию в более чем 120 стран.
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