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Россия против ограничений на рынке продовольствия, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.11.2022
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Россия против ограничений на рынке продовольствия, заявила Абрамченко
Россия против ограничений на рынке продовольствия, заявила Абрамченко - РИА Новости, 15.11.2022
Россия против ограничений на рынке продовольствия, заявила Абрамченко
Решение о возможности продления продуктовой сделки ожидается к 19 ноября, Россия против любых ограничений на мировом рынке продовольствия, сообщила журналистам... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T18:04
2022-11-15T18:04
экономика
виктория абрамченко
россия
турция
украина
оон
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решение о возможности продления продуктовой сделки ожидается к 19 ноября, Россия против любых ограничений на мировом рынке продовольствия, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству."Что касается продления сделки, это будет сделано в установленном порядке соответствующими ведомствами и с участием сторон, которые при содействии ООН должны такие решения принять", - заявила Абрамченко."19-го числа у нас истекает сделка, к этой дате все будет принято решение. РФ - надежный поставщик, поэтому мы за то, чтобы не было никаких ограничений", - сказал вице-премьер.Она напомнила, что вторая часть продуктовой сделки как раз касалась снятия всех барьеров и ограничений, связанных с фрахтом и взаимными расчетами по межбанковским системам за поставки продовольствия.Абрамченко уточнила, что на сегодняшний день, по ее данным, в этой сделке, поставляя соответствующую сельскохозяйственную продукцию, приняло участие 431 судно.В июле представители России, Турции, Украины и ООН договорились о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221111/zerno-1830836645.html
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экономика, виктория абрамченко, россия, турция, украина, оон
Экономика, Виктория Абрамченко, Россия, Турция, Украина, ООН
18:04 15.11.2022
 
Россия против ограничений на рынке продовольствия, заявила Абрамченко

Вице-премьер Абрамченко: Россия против любых ограничений на мировом рынке продовольствия

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решение о возможности продления продуктовой сделки ожидается к 19 ноября, Россия против любых ограничений на мировом рынке продовольствия, сообщила журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко по итогам заседания Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Что касается продления сделки, это будет сделано в установленном порядке соответствующими ведомствами и с участием сторон, которые при содействии ООН должны такие решения принять", - заявила Абрамченко.
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"19-го числа у нас истекает сделка, к этой дате все будет принято решение. РФ - надежный поставщик, поэтому мы за то, чтобы не было никаких ограничений", - сказал вице-премьер.
Она напомнила, что вторая часть продуктовой сделки как раз касалась снятия всех барьеров и ограничений, связанных с фрахтом и взаимными расчетами по межбанковским системам за поставки продовольствия.
Абрамченко уточнила, что на сегодняшний день, по ее данным, в этой сделке, поставляя соответствующую сельскохозяйственную продукцию, приняло участие 431 судно.
В июле представители России, Турции, Украины и ООН договорились о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
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ЭкономикаВиктория АбрамченкоРоссияТурцияУкраинаООН
 
 
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