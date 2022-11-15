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Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии
Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии - РИА Новости, 15.11.2022
Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии
Приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:12
2022-11-15T09:12
2022-11-15T10:51
в мире
догу перинчек
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Сила, стоящая за атакой, очевидна. Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, приказ отдают США. И PПK, и FETÖ (запрещенная в Турции организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), и ИГ*, и подобные организации управляются из Вашингтона", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık.* Запрещенная в России террористическая организация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, догу перинчек, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула
В мире, Догу Перинчек, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
09:12 15.11.2022 (обновлено: 10:51 15.11.2022)
Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии
Лидер турецкой партии "Родина" Перинчек: приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США