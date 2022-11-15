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Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии - РИА Новости, 15.11.2022
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Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии
Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии - РИА Новости, 15.11.2022
Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии
Приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T09:12
2022-11-15T10:51
в мире
догу перинчек
турция
стамбул
взрыв в центре стамбула
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Сила, стоящая за атакой, очевидна. Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, приказ отдают США. И PПK, и FETÖ (запрещенная в Турции организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), и ИГ*, и подобные организации управляются из Вашингтона", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, догу перинчек, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула
В мире, Догу Перинчек, Турция, Стамбул, Взрыв в центре Стамбула
09:12 15.11.2022 (обновлено: 10:51 15.11.2022)
 
Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии

Лидер турецкой партии "Родина" Перинчек: приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Автомобиль скорой помощи на месте теракта на центральной пешеходной улице Истикляль в Стамбуле
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.
Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом.
"Сила, стоящая за атакой, очевидна. Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, приказ отдают США. И PПK, и FETÖ (запрещенная в Турции организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), и ИГ*, и подобные организации управляются из Вашингтона", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Мемориал жертвам теракта в Стамбуле
© AFP 2022 / Yasin Akgul

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Улицу вновь открыли для пешеходов.

Люди у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу у мемориала жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
© AP Photo / Khalil Hamra

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

Люди скорбят на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AP Photo / Khalil Hamra

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
© AFP 2022 / Yasin Akgul

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

Мемориал жертвам теракта на улице Истикляль в Стамбуле
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
1 из 8

В Стамбуле завершилось полицейское расследование после воскресного взрыва.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
2 из 8

Человека, который мог оставить бомбу на улице Истикляль, задержали.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
3 из 8

Улицу вновь открыли для пешеходов.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
4 из 8

На месте трагедии образовался стихийный мемориал.

© AP Photo / Khalil Hamra
5 из 8

Люди приходят сюда с красными цветами, чтобы почтить память погибших.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
6 из 8

Тем временем на улице Истикляль убирают скамейки у бетонных цветочных горшков.

© AP Photo / Khalil Hamra
7 из 8

По предварительным данным, подозреваемая больше 40 минут сидела на скамейке, а когда встала, прогремел взрыв.

© AP Photo / Khalil Hamra
8 из 8

Турция уже несколько лет не сталкивалась с таким крупным терактом, какой произошел в Стамбуле.

© AFP 2022 / Yasin Akgul
 
В миреДогу ПеринчекТурцияСтамбулВзрыв в центре Стамбула
 
 
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