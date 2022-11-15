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Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии

Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии - РИА Новости, 15.11.2022

Приказ о теракте в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии

Приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T09:12

2022-11-15T09:12

2022-11-15T10:51

в мире

догу перинчек

турция

стамбул

взрыв в центре стамбула

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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Приказ о совершении теракта в Стамбуле был отдан из США, считает лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек.Днем в воскресенье на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемая в совершении теракта задержана, она призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Глава турецкого МВД Сулейман Сойлу заявил о подозрениях, что указание на совершение теракта поступило из приграничного сирийского города Кобани, а исполнитель прошел на турецкую территорию через город Африн. Сойлу заявил в понедельник, что власти его страны не принимают соболезнования посольства США в связи с терактом."Сила, стоящая за атакой, очевидна. Неважно, какая террористическая организация нажимает на курок, приказ отдают США. И PПK, и FETÖ (запрещенная в Турции организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена), и ИГ*, и подобные организации управляются из Вашингтона", - приводит слова Перинчека газета Aydınlık.* Запрещенная в России террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, догу перинчек, турция, стамбул, взрыв в центре стамбула