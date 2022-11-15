14:27 15.11.2022 (обновлено: 14:28 15.11.2022)
Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании
Глава Приднестровья Красносельский хотел бы видеть разумных переговорщиков от Кишинева
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что хотел бы видеть со стороны Кишинева "разумных и прагматичных переговорщиков".
"Молдова пытается создать экономические и энергетические проблемы Приднестровью. На мой взгляд, это также необдуманно и ничем не закончится хорошим. Очень бы хотелось видеть переговорщиков разумных и прагматичных, которые не занимаются политической демагогией, а способны принимать решения, которые выгодны сторонам", – приводит слова Красносельского его пресс-служба.
Он напомнил позицию властей Приднестровья по ситуации вокруг республики.
"Мы традиционно выдерживаем нейтральную позицию по внешнему фактору. И в конечном итоге, естественно, наша цель – мир, который можно и сохранить, и достичь только в результате переговоров. Эта наша общая концепция, которой мы следуем все время. Хотя я считаю, что были попытки расшатать здесь ситуацию путем терактов", – подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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