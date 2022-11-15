Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221115/pridnestrove-1831626830.html
Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании
Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании - РИА Новости, 15.11.2022
Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил,... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:27
2022-11-15T14:28
в мире
вадим красносельский
молдавия
великобритания
кишинев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_403909ee157664c7be59b1ed3a1792ef.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что хотел бы видеть со стороны Кишинева "разумных и прагматичных переговорщиков"."Молдова пытается создать экономические и энергетические проблемы Приднестровью. На мой взгляд, это также необдуманно и ничем не закончится хорошим. Очень бы хотелось видеть переговорщиков разумных и прагматичных, которые не занимаются политической демагогией, а способны принимать решения, которые выгодны сторонам", – приводит слова Красносельского его пресс-служба.Он напомнил позицию властей Приднестровья по ситуации вокруг республики.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://radiosputnik.ria.ru/20221102/pridnestrove-1828817212.html
https://ria.ru/20221021/dodon-1825622944.html
молдавия
великобритания
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797107468_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_fc2bd5b542c6de5a721a082f87b23922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вадим красносельский, молдавия, великобритания, кишинев
В мире, Вадим Красносельский, Молдавия, Великобритания, Кишинев
14:27 15.11.2022 (обновлено: 14:28 15.11.2022)
 
Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании

Глава Приднестровья Красносельский хотел бы видеть разумных переговорщиков от Кишинева

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что хотел бы видеть со стороны Кишинева "разумных и прагматичных переговорщиков".
"Молдова пытается создать экономические и энергетические проблемы Приднестровью. На мой взгляд, это также необдуманно и ничем не закончится хорошим. Очень бы хотелось видеть переговорщиков разумных и прагматичных, которые не занимаются политической демагогией, а способны принимать решения, которые выгодны сторонам", – приводит слова Красносельского его пресс-служба.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 22:25В мире
Власти Приднестровья: республике угрожает гуманитарный кризис
Он напомнил позицию властей Приднестровья по ситуации вокруг республики.
"Мы традиционно выдерживаем нейтральную позицию по внешнему фактору. И в конечном итоге, естественно, наша цель – мир, который можно и сохранить, и достичь только в результате переговоров. Эта наша общая концепция, которой мы следуем все время. Хотя я считаю, что были попытки расшатать здесь ситуацию путем терактов", – подчеркнул Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 12:29
Додон заявил, что на Западе хотят создать очаг войны в Приднестровье
 
В миреВадим КрасносельскийМолдавияВеликобританияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала