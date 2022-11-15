https://ria.ru/20221115/pridnestrove-1831626830.html

Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании

Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании - РИА Новости, 15.11.2022

Глава Приднестровья встретился с послом Великобритании

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил,... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:27

2022-11-15T14:27

2022-11-15T14:28

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ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник на встрече с послом Великобритании в Молдавии Стивеном Фишером заявил, что хотел бы видеть со стороны Кишинева "разумных и прагматичных переговорщиков"."Молдова пытается создать экономические и энергетические проблемы Приднестровью. На мой взгляд, это также необдуманно и ничем не закончится хорошим. Очень бы хотелось видеть переговорщиков разумных и прагматичных, которые не занимаются политической демагогией, а способны принимать решения, которые выгодны сторонам", – приводит слова Красносельского его пресс-служба.Он напомнил позицию властей Приднестровья по ситуации вокруг республики.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://radiosputnik.ria.ru/20221102/pridnestrove-1828817212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вадим красносельский, молдавия, великобритания, кишинев