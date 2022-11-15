https://ria.ru/20221115/pridnestrove-1831614649.html
Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий
Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий - РИА Новости, 15.11.2022
Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий
Глава Минфина непризнанной Приднестровской Молдавской республики Алена Рускевич предположила, что из-за снижения поставки газа и остановки работы крупных... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:55
2022-11-15T13:55
2022-11-15T13:55
экономика
приднестровская молдавская республика
молдавия
министерство финансов рф (минфин россии)
газпром
молдовагаз
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ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава Минфина непризнанной Приднестровской Молдавской республики Алена Рускевич предположила, что из-за снижения поставки газа и остановки работы крупных предприятий бюджет недополучит около 480 миллионов российских рублей, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.По ее словам, минфин проводит расчеты, однако, по предварительным данным, прогнозируется падение доходов на сумму около 120 миллионов приднестровских рублей (порядка 480 миллионов российских рублей - ред.)."На декабрь из них мы предполагаем, что порядка 82 миллионов рублей не поступит в доходы бюджетов всех уровней. В том числе, по основным налоговым поступлениям — это 27 миллионов. Это падение за счет МГРЭС (Молдавская ГРЭС – ред.), ММЗ (Молдавский металлургический завод – ред.) и других крупных предприятий, деятельность которых приостановлена или ограничена в настоящий период. По ноябрю ожидаем порядка 36 миллионов рублей недопоступления", - приводит пресс-служба слова Рускевич.Она пояснила, что на сегодняшний день идет выплата заработных плат и пенсий.Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре. В целях экономии газа приостановлена работа крупных предприятий в ПМР.
https://ria.ru/20221102/krizis-1828810349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, приднестровская молдавская республика, молдавия, министерство финансов рф (минфин россии), газпром, молдовагаз
Экономика, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Газпром, Молдовагаз
Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий
Бюджет непризнанной ПМР недополучит 480 миллионов рублей из-за остановки предприятий
ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава Минфина непризнанной Приднестровской Молдавской республики Алена Рускевич предположила, что из-за снижения поставки газа и остановки работы крупных предприятий бюджет недополучит около 480 миллионов российских рублей, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.
По ее словам, минфин проводит расчеты, однако, по предварительным данным, прогнозируется падение доходов на сумму около 120 миллионов приднестровских рублей (порядка 480 миллионов российских рублей - ред.).
"На декабрь из них мы предполагаем, что порядка 82 миллионов рублей не поступит в доходы бюджетов всех уровней. В том числе, по основным налоговым поступлениям — это 27 миллионов. Это падение за счет МГРЭС (Молдавская ГРЭС – ред.), ММЗ (Молдавский металлургический завод – ред.) и других крупных предприятий, деятельность которых приостановлена или ограничена в настоящий период. По ноябрю ожидаем порядка 36 миллионов рублей недопоступления", - приводит пресс-служба слова Рускевич.
Она пояснила, что на сегодняшний день идет выплата заработных плат и пенсий.
Ранее компания "Молдовагаз
" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом
", Молдавия
будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре. В целях экономии газа приостановлена работа крупных предприятий в ПМР.