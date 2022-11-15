https://ria.ru/20221115/pridnestrove-1831614649.html

Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий

Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий - РИА Новости, 15.11.2022

Бюджет непризнанной ПМР недополучит миллионы из-за остановки предприятий

Глава Минфина непризнанной Приднестровской Молдавской республики Алена Рускевич предположила, что из-за снижения поставки газа и остановки работы крупных... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:55

2022-11-15T13:55

2022-11-15T13:55

экономика

приднестровская молдавская республика

молдавия

министерство финансов рф (минфин россии)

газпром

молдовагаз

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ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Глава Минфина непризнанной Приднестровской Молдавской республики Алена Рускевич предположила, что из-за снижения поставки газа и остановки работы крупных предприятий бюджет недополучит около 480 миллионов российских рублей, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.По ее словам, минфин проводит расчеты, однако, по предварительным данным, прогнозируется падение доходов на сумму около 120 миллионов приднестровских рублей (порядка 480 миллионов российских рублей - ред.)."На декабрь из них мы предполагаем, что порядка 82 миллионов рублей не поступит в доходы бюджетов всех уровней. В том числе, по основным налоговым поступлениям — это 27 миллионов. Это падение за счет МГРЭС (Молдавская ГРЭС – ред.), ММЗ (Молдавский металлургический завод – ред.) и других крупных предприятий, деятельность которых приостановлена или ограничена в настоящий период. По ноябрю ожидаем порядка 36 миллионов рублей недопоступления", - приводит пресс-служба слова Рускевич.Она пояснила, что на сегодняшний день идет выплата заработных плат и пенсий.Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Это означает, что Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре. В целях экономии газа приостановлена работа крупных предприятий в ПМР.

https://ria.ru/20221102/krizis-1828810349.html

приднестровская молдавская республика

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, приднестровская молдавская республика, молдавия, министерство финансов рф (минфин россии), газпром, молдовагаз