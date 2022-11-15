https://ria.ru/20221115/potok-1831635642.html
Лавров: расследование ЧП на "Северных потоках" вызывает много вопросов
Лавров: расследование ЧП на "Северных потоках" вызывает много вопросов - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров: расследование ЧП на "Северных потоках" вызывает много вопросов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что расследование ЧП на "Северных потоках" вызывает много вопросов, следует из тезисов его... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:48
2022-11-15T14:48
2022-11-15T15:26
большая двадцатка
северный поток
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на саммите G20 заявил, что расследование ЧП на "Северных потоках" вызывает много вопросов, следует из тезисов его выступления.Министр коснулся ситуации с расследованием терактов на "Северных потоках", отметив, что расследование ведется нетранаспарентно и вызывает большое количество вопросов.
https://ria.ru/20221110/potok-1830490065.html
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большая двадцатка, северный поток
Большая двадцатка, Северный поток
14:48 15.11.2022 (обновлено: 15:26 15.11.2022)
Лавров: расследование ЧП на "Северных потоках" вызывает много вопросов
Лавров: расследование ЧП на "Северных потоках" ведется абсолютно нетранспарентно