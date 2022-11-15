https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.11.2022
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:09
2022-11-15T15:09
2022-11-15T15:09
великая отечественная война (1941-1945)
рсфср
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех народов Советского Союза, однако историческим фактом является и то, что большинство потерь приходилось на РСФСР."Безусловно, мы никогда не должны забывать о том, что Победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР. И это тоже исторический факт", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа".
https://ria.ru/20221115/zvaniya-1831620466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), рсфср, владимир путин
Великая Отечественная война (1941-1945), РСФСР, Владимир Путин
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне
Путин: на жителей РСФСР пришлось почти 70 процентов потерь в Великой Отечественной войне
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех народов Советского Союза, однако историческим фактом является и то, что большинство потерь приходилось на РСФСР.
"Безусловно, мы никогда не должны забывать о том, что Победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР. И это тоже исторический факт", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа".