https://ria.ru/20221115/poteri-1831645533.html

Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне

Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.11.2022

Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:09

2022-11-15T15:09

2022-11-15T15:09

великая отечественная война (1941-1945)

рсфср

владимир путин

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех народов Советского Союза, однако историческим фактом является и то, что большинство потерь приходилось на РСФСР."Безусловно, мы никогда не должны забывать о том, что Победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР. И это тоже исторический факт", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа".

https://ria.ru/20221115/zvaniya-1831620466.html

рсфср

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), рсфср, владимир путин