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Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.11.2022
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Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.11.2022
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T15:09
2022-11-15T15:09
великая отечественная война (1941-1945)
рсфср
владимир путин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех народов Советского Союза, однако историческим фактом является и то, что большинство потерь приходилось на РСФСР."Безусловно, мы никогда не должны забывать о том, что Победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР. И это тоже исторический факт", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа".
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великая отечественная война (1941-1945), рсфср, владимир путин
Великая Отечественная война (1941-1945), РСФСР, Владимир Путин
15:09 15.11.2022
 
Путин напомнил о потерях РСФСР в Великой Отечественной войне

Путин: на жителей РСФСР пришлось почти 70 процентов потерь в Великой Отечественной войне

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что мы никогда не должны забывать о том, что Победа в Великой Отечественной войне была добыта представителями всех народов Советского Союза, однако историческим фактом является и то, что большинство потерь приходилось на РСФСР.
"Безусловно, мы никогда не должны забывать о том, что Победа была добыта представителями всех народов Советского Союза. Мы никогда об этом не забывали, не забываем и не будем забывать. В то же время историческим фактом остается и то, что 69, почти 70% потерь в Великой Отечественной приходится на РСФСР. И это тоже исторический факт", - сказал он на заседании Российского оргкомитета "Победа".
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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