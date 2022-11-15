https://ria.ru/20221115/posobie-1831769348.html

Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год

Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год - РИА Новости, 15.11.2022

Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год

Правительство РФ установило размер пособия по безработице на 2023 год, минимальный составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля, соответствующее... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T20:28

2022-11-15T20:28

2022-11-15T20:28

общество

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ установило размер пособия по безработице на 2023 год, минимальный составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221115/posobie-1831762694.html

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общество, россия