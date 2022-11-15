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Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год - РИА Новости, 15.11.2022
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Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год
Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год - РИА Новости, 15.11.2022
Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год
Правительство РФ установило размер пособия по безработице на 2023 год, минимальный составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля, соответствующее... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T20:28
2022-11-15T20:28
общество
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ установило размер пособия по безработице на 2023 год, минимальный составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
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общество, россия
Общество, Россия
20:28 15.11.2022
 
Правительство установило размер пособия по безработице на 2023 год

Максимальный размер пособия по безработице в 2023 году составит 12 792 рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ установило размер пособия по безработице на 2023 год, минимальный составит 1,5 тысячи рублей, максимальный – 12 792 рубля, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить на 2023 год: для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста, указанных в статье "О занятости населения в Российской Федерации", минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рубля", - говорится в документе.
Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
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