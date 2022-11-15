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Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка - РИА Новости, 15.11.2022

Госдума приняла закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T15:02

2022-11-15T15:02

2022-11-15T16:25

общество

госдума рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает установление единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.Уточняется, что после первого чтения, состоявшегося 18 октября, депутаты внесли в законопроект ряд поправок. Среди прочего они решили отказаться от термина "универсальное".По информации Минтруда, пособие объединит различные выплаты:Назначать пособие будут нуждающимся беременным женщинам и семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплат составит 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году пособие составит семь тысяч, 10,5 и 14 тысяч рублей соответственно. Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, будут ли они получать пособия по старым правилам или перейдут на новые.Как подчеркивали в Минтруде, за счет гармонизации правил выплаты пособие расширит контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета.

https://ria.ru/20221110/vyplaty-1830493779.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальный навигатор, детские вопросы