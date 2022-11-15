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На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца
На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца - РИА Новости, 15.11.2022
На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца
Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T23:05
2022-11-15T23:05
2022-11-15T23:05
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона.Уточняется, что средства выплачивают в рамках национального проекта "Демография".Отмечается, что претендовать на ежемесячную выплату в размере 12 962 рублей могут семьи, чей доход не превышает 29 130 рублей на человека."Она предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения. Пособие можно получать в течение трех лет со дня рождения первенца. Переоформлять его нужно раз в год", – пояснила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.Также в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" кубанские семьи получают выплаты на третьего или последующих детей, региональный материнский капитал. Как уточнили в ведомстве, общий объем финансирования регпроекта в 2022 году составляет 12,4 миллиарда рублей.
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца
На Кубани около 62 тысяч семей получили финансовую помощь при рождении первенца
КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона.
Уточняется, что средства выплачивают в рамках национального проекта "Демография".
"За 10 месяцев 2022 года финансовую помощь при рождении первенца получили около 62 тысяч кубанских семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что претендовать на ежемесячную выплату в размере 12 962 рублей могут семьи, чей доход не превышает 29 130 рублей на человека.
"Она предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения. Пособие можно получать в течение трех лет со дня рождения первенца. Переоформлять его нужно раз в год", – пояснила вице-губернатор Краснодарского края
Анна Минькова.
Также в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" кубанские семьи получают выплаты на третьего или последующих детей, региональный материнский капитал. Как уточнили в ведомстве, общий объем финансирования регпроекта в 2022 году составляет 12,4 миллиарда рублей.