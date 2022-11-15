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На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца - РИА Новости, 15.11.2022
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Краснодарский край
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На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца
На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца - РИА Новости, 15.11.2022
На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца
Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T23:05
2022-11-15T23:05
краснодарский край
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона.Уточняется, что средства выплачивают в рамках национального проекта "Демография".Отмечается, что претендовать на ежемесячную выплату в размере 12 962 рублей могут семьи, чей доход не превышает 29 130 рублей на человека."Она предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения. Пособие можно получать в течение трех лет со дня рождения первенца. Переоформлять его нужно раз в год", – пояснила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.Также в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" кубанские семьи получают выплаты на третьего или последующих детей, региональный материнский капитал. Как уточнили в ведомстве, общий объем финансирования регпроекта в 2022 году составляет 12,4 миллиарда рублей.
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
23:05 15.11.2022
 
На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца

На Кубани около 62 тысяч семей получили финансовую помощь при рождении первенца

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрогулка с детьми
Прогулка с детьми - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Прогулка с детьми. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона.
Уточняется, что средства выплачивают в рамках национального проекта "Демография".
"За 10 месяцев 2022 года финансовую помощь при рождении первенца получили около 62 тысяч кубанских семей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что претендовать на ежемесячную выплату в размере 12 962 рублей могут семьи, чей доход не превышает 29 130 рублей на человека.
"Она предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения. Пособие можно получать в течение трех лет со дня рождения первенца. Переоформлять его нужно раз в год", – пояснила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Также в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" кубанские семьи получают выплаты на третьего или последующих детей, региональный материнский капитал. Как уточнили в ведомстве, общий объем финансирования регпроекта в 2022 году составляет 12,4 миллиарда рублей.
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27 октября, 21:17Краснодарский край
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