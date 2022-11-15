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На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца

На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца - РИА Новости, 15.11.2022

На Кубани около 62 тысяч семей получили финпомощь при рождении первенца

Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T23:05

2022-11-15T23:05

2022-11-15T23:05

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 ноя - РИА Новости. Около 62 тысяч кубанских семей с начала текущего года получили финансовую помощь при рождении первенца, сообщила администрация региона.Уточняется, что средства выплачивают в рамках национального проекта "Демография".Отмечается, что претендовать на ежемесячную выплату в размере 12 962 рублей могут семьи, чей доход не превышает 29 130 рублей на человека."Она предоставляется со дня рождения ребенка, если родители обратились в органы соцзащиты с заявлением не позже полугода с момента его рождения. Пособие можно получать в течение трех лет со дня рождения первенца. Переоформлять его нужно раз в год", – пояснила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.Также в рамках регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" нацпроекта "Демография" кубанские семьи получают выплаты на третьего или последующих детей, региональный материнский капитал. Как уточнили в ведомстве, общий объем финансирования регпроекта в 2022 году составляет 12,4 миллиарда рублей.

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общество, краснодарский край