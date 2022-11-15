В Белом доме заявили, что продолжат предоставлять Украине военную помощь
Белый дом: США продолжат предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США продолжат предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"США и союзники продолжат предоставлять Украине необходимое для самообороны, включая системы ПВО. Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется", - говорится в распространенном заявлении Салливана.
Он подчеркнул, что США осуждают ракетные удары по Украине.
Во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы есть попадание.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
13 ноября, 15:59Салливан заявил, что США объявят о новом пакете помощи Украине