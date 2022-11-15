https://ria.ru/20221115/pomosch-1831772261.html

В Белом доме заявили, что продолжат предоставлять Украине военную помощь

В Белом доме заявили, что продолжат предоставлять Украине военную помощь - РИА Новости, 15.11.2022

В Белом доме заявили, что продолжат предоставлять Украине военную помощь

США продолжат предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T20:47

2022-11-15T20:47

2022-11-15T20:47

в мире

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. США продолжат предоставлять Украине военную помощь, включая системы ПВО, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.Он подчеркнул, что США осуждают ракетные удары по Украине.Во вторник в ряде регионов Украины местные власти сообщили об ударах по объектам энергетической инфраструктуры, в ряде областей наблюдаются проблемы с электроснабжением. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Печерском районе столицы есть попадание.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221115/krizis-1831496312.html

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в мире, джейк салливан, украина, нато, сша