https://ria.ru/20221115/polsha-1831786950.html

В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт

В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.11.2022

В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт

В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300, попадание на польскую территорию российских крылатых ракет... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-15T23:13

2022-11-15T23:13

2022-11-16T03:47

алексей леонков

польша

украина

зрк с-300

инцидент с падением ракет в польше

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300, попадание на польскую территорию российских крылатых ракет исключено, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков."На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов", - сказал он.При этом Леонков подчеркнул, что российские крылатые ракеты - высокоточное оружие, рассчитанное на применение в условиях сильного противодействия комплексов РЭБ и ПВО противника, и сбить их с курса практически невозможно."Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши - из области фантастики", - сказал специалист.Он отметил, что масса боевых частей российских крылатых ракет, как авиационных, так и морского базирования, составляет от 400 до 450 килограммов."Трактор и прицеп при взрыве такой мощной БЧ разнесло бы на мелкие куски, воронка была бы больших размеров. Показанные же на фото разрушения соответствуют в разы меньшему количеству взрывчатки", - отметил эксперт.Он также высказал предположение, что могла иметь место инсценировка польской стороны с закладкой взрывного устройства непосредственно под прицеп трактора.

https://ria.ru/20221115/pentagon-1831783259.html

https://ria.ru/20221115/vzryv-1831786548.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

алексей леонков, польша, украина, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше