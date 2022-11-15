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В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.11.2022
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В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт
В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.11.2022
В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт
В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300, попадание на польскую территорию российских крылатых ракет... РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T23:13
2022-11-16T03:47
алексей леонков
польша
украина
зрк с-300
инцидент с падением ракет в польше
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300, попадание на польскую территорию российских крылатых ракет исключено, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков."На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов", - сказал он.При этом Леонков подчеркнул, что российские крылатые ракеты - высокоточное оружие, рассчитанное на применение в условиях сильного противодействия комплексов РЭБ и ПВО противника, и сбить их с курса практически невозможно."Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши - из области фантастики", - сказал специалист.Он отметил, что масса боевых частей российских крылатых ракет, как авиационных, так и морского базирования, составляет от 400 до 450 килограммов."Трактор и прицеп при взрыве такой мощной БЧ разнесло бы на мелкие куски, воронка была бы больших размеров. Показанные же на фото разрушения соответствуют в разы меньшему количеству взрывчатки", - отметил эксперт.Он также высказал предположение, что могла иметь место инсценировка польской стороны с закладкой взрывного устройства непосредственно под прицеп трактора.
https://ria.ru/20221115/pentagon-1831783259.html
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алексей леонков, польша, украина, зрк с-300, инцидент с падением ракет в польше
Алексей Леонков, Польша, Украина, ЗРК С-300, Инцидент с падением ракет в Польше
23:13 15.11.2022 (обновлено: 03:47 16.11.2022)
 
В Польше могли упасть ракеты украинской С-300, считает военный эксперт

Военный эксперт Леонков считает, что в Польше могли упасть ракеты украинской С-300

© Фото : Polski Serwis PożarniczyНа месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
На месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Polski Serwis Pożarniczy
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В польской деревне Пшеводув могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы С-300, попадание на польскую территорию российских крылатых ракет исключено, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт Алексей Леонков.
"На территорию Польши могли залететь нештатно сработавшие украинские зенитные управляемые ракеты системы С-300. Мы ранее уже видели такие примеры, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов", - сказал он.
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При этом Леонков подчеркнул, что российские крылатые ракеты - высокоточное оружие, рассчитанное на применение в условиях сильного противодействия комплексов РЭБ и ПВО противника, и сбить их с курса практически невозможно.
"Кроме того, их полетный курс рассчитывается так, чтобы исключить залет на сопредельные территории. Поэтому заявления Польши - из области фантастики", - сказал специалист.
Он отметил, что масса боевых частей российских крылатых ракет, как авиационных, так и морского базирования, составляет от 400 до 450 килограммов.
"Трактор и прицеп при взрыве такой мощной БЧ разнесло бы на мелкие куски, воронка была бы больших размеров. Показанные же на фото разрушения соответствуют в разы меньшему количеству взрывчатки", - отметил эксперт.
Он также высказал предположение, что могла иметь место инсценировка польской стороны с закладкой взрывного устройства непосредственно под прицеп трактора.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 23:10
Пожарная служба Польши сообщила о взрыве на зерносушилке в Пшеводуве
 
Алексей ЛеонковПольшаУкраинаЗРК С-300Инцидент с падением ракет в Польше
 
 
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