https://ria.ru/20221115/polsha-1831777405.html

СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши

СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши - РИА Новости, 16.11.2022

СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши

Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-15T21:45

2022-11-15T21:45

2022-11-16T06:15

польша

в мире

люблинское воеводство

украина

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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны.Ранее радиостанция сообщала, что на территории Польши упали две ракеты - в Люблинском воеводстве у границы с Украиной."(Ракеты - ред.) ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", - говорится в сообщении.Также радио со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняты боевые самолеты.

https://ria.ru/20221012/pomosch-1823518606.html

польша

люблинское воеводство

украина

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польша, в мире, люблинское воеводство, украина