https://ria.ru/20221115/polsha-1831777405.html
СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши
СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши
Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T21:45
2022-11-15T21:45
2022-11-16T06:15
польша
в мире
люблинское воеводство
украина
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны.Ранее радиостанция сообщала, что на территории Польши упали две ракеты - в Люблинском воеводстве у границы с Украиной."(Ракеты - ред.) ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", - говорится в сообщении.Также радио со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняты боевые самолеты.
https://ria.ru/20221012/pomosch-1823518606.html
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польша, в мире, люблинское воеводство, украина
Польша, В мире, Люблинское воеводство, Украина
21:45 15.11.2022 (обновлено: 06:15 16.11.2022)
СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши
Радиостанция ZET: при падении ракет на территории Польши погибли два человека