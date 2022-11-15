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СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши - РИА Новости, 16.11.2022
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СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши
СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши - РИА Новости, 16.11.2022
СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши
Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. РИА Новости, 16.11.2022
2022-11-15T21:45
2022-11-16T06:15
польша
в мире
люблинское воеводство
украина
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны.Ранее радиостанция сообщала, что на территории Польши упали две ракеты - в Люблинском воеводстве у границы с Украиной."(Ракеты - ред.) ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", - говорится в сообщении.Также радио со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняты боевые самолеты.
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польша, в мире, люблинское воеводство, украина
Польша, В мире, Люблинское воеводство, Украина
21:45 15.11.2022 (обновлено: 06:15 16.11.2022)
 
СМИ сообщили о гибели двух человек при падении ракет на территории Польши

Радиостанция ZET: при падении ракет на территории Польши погибли два человека

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Варшава, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны.
Ранее радиостанция сообщала, что на территории Польши упали две ракеты - в Люблинском воеводстве у границы с Украиной.
"(Ракеты - ред.) ударили в сушилку зерна. Погибли два человека. На месте полиция и армия", - говорится в сообщении.
Также радио со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняты боевые самолеты.
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ПольшаВ миреЛюблинское воеводствоУкраина
 
 
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