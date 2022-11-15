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Премьер Польши созвал встречу по безопасности после сообщения о ракетах - РИА Новости, 15.11.2022
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Премьер Польши созвал встречу по безопасности после сообщения о ракетах
Премьер Польши созвал встречу по безопасности после сообщения о ракетах - РИА Новости, 15.11.2022
Премьер Польши созвал встречу по безопасности после сообщения о ракетах
Премьер-министр Польши созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения о падении ракет на территории страны, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:37
2022-11-15T23:45
в мире
польша
матеуш моравецкий
украина
анджей дуда
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения о падении ракет на территории страны, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.Он уточнил, что заседание пройдет в Бюро национальной безопасности. Мюллер также пообещал, что все данные, озвученные на встрече, "если это будет возможно, будут представлены как можно шире общественному мнению". Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию. Ранее польская радиостанция ZET сообщила со ссылкой на неофициальные источники, что в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека.Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.
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в мире, польша, матеуш моравецкий, украина, анджей дуда
В мире, Польша, Матеуш Моравецкий, Украина, Анджей Дуда
21:37 15.11.2022 (обновлено: 23:45 15.11.2022)
 
Премьер Польши созвал встречу по безопасности после сообщения о ракетах

Моравецкий созвал встречу по безопасности после сообщения о падении ракет в Польше

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Польши созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения о падении ракет на территории страны, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства Петр Мюллер.
Он уточнил, что заседание пройдет в Бюро национальной безопасности.
Мюллер также пообещал, что все данные, озвученные на встрече, "если это будет возможно, будут представлены как можно шире общественному мнению". Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию.
Ранее польская радиостанция ZET сообщила со ссылкой на неофициальные источники, что в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. По предварительным данным, погибли два человека.
Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится.
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В миреПольшаМатеуш МоравецкийУкраинаАнджей Дуда
 
 
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