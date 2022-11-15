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Польские СМИ утверждают, что на территории страны упали две ракеты - РИА Новости, 15.11.2022
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Польские СМИ утверждают, что на территории страны упали две ракеты
Польские СМИ утверждают, что на территории страны упали две ракеты - РИА Новости, 15.11.2022
Польские СМИ утверждают, что на территории страны упали две ракеты
На территории Польши упали две ракеты, сообщила местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:26
2022-11-15T23:56
польша
в мире
люблинское воеводство
украина
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ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. На территории Польши упали две ракеты, сообщила местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники.СМИ утверждают, что инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты попали в сушилку зерна. По предварительным данным, погибли два человека. На месте происшествия находятся полицейские и военные. Также сообщается, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняли боевые самолеты.В свою очередь, премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения об инциденте. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал, что все данные, озвученные на заседании, "если это будет возможно, представят как можно шире общественному мнению". Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию.Представитель Пентагона, комментируя сообщения СМИ, заявил, что в Вашингтоне не располагают данными, подтверждающими падение ракет в Польше. Отвечая на вопрос о перспективе применения пятой статьи устава НАТО, он призвал не спекулировать на этой теме без установления фактов. В военном ведомстве подчеркнули, что намерены выяснить истину и постараются как можно скорее предоставить информацию.
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польша, в мире, люблинское воеводство, украина
Польша, В мире, Люблинское воеводство, Украина
21:26 15.11.2022 (обновлено: 23:56 15.11.2022)
 
Польские СМИ утверждают, что на территории страны упали две ракеты

Польские СМИ утверждают, что в Люблинском воеводстве упали две ракеты

© Фото : Polski Serwis PożarniczyНа месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
На месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : Polski Serwis Pożarniczy
На месте предполагаемого происшествия в районе населенного пункта Пшеводув, Польша
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ВАРШАВА, 15 ноя — РИА Новости. На территории Польши упали две ракеты, сообщила местная радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники.
СМИ утверждают, что инцидент произошел в районе населенного пункта Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ракеты попали в сушилку зерна. По предварительным данным, погибли два человека. На месте происшествия находятся полицейские и военные. Также сообщается, что с аэродрома у города Томашув-Мазовецкий в небо подняли боевые самолеты.
В свою очередь, премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал встречу комитета совета министров по безопасности после сообщения об инциденте. Пресс-секретарь правительства Петр Мюллер пообещал, что все данные, озвученные на заседании, "если это будет возможно, представят как можно шире общественному мнению". Он также призвал не публиковать неподтвержденную информацию.
Представитель Пентагона, комментируя сообщения СМИ, заявил, что в Вашингтоне не располагают данными, подтверждающими падение ракет в Польше. Отвечая на вопрос о перспективе применения пятой статьи устава НАТО, он призвал не спекулировать на этой теме без установления фактов. В военном ведомстве подчеркнули, что намерены выяснить истину и постараются как можно скорее предоставить информацию.
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