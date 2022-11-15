https://ria.ru/20221115/polsha-1831751879.html

В Варшаве обвинили Берлин в попытках сменить власть в Польше

В Варшаве обвинили Берлин в попытках сменить власть в Польше - РИА Новости, 15.11.2022

В Варшаве обвинили Берлин в попытках сменить власть в Польше

Германия вместе с Евросоюзом стремятся сменить власть в Польше, заявил замминистра юстиции республики Себастьян Калета в интервью Die Welt. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T19:14

2022-11-15T19:14

2022-11-15T19:52

в мире

польша

евросоюз

германия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Германия вместе с Евросоюзом стремятся сменить власть в Польше, заявил замминистра юстиции республики Себастьян Калета в интервью Die Welt.Так он прокомментировал блокировку Евросоюзом выплаты 36 миллиардов евро Варшаве из ковид-фонда.Калета возмутился тем, что ЕС тянет с передачей средств, а также грозит не выплатить еще 75 миллиардов из бюджета союза. Замминистра заявил, что Варшава готова к компромиссам, но Брюссель выдвигает новые требования. Однако отдельно чиновник коснулся позиции Германии: по его мнению, Берлин стремится навязать Варшаве свою волю."ЕС и Германия, грозя лишить нас миллиардов, пытаются оказывать влияние на ход выборов. Не секрет, что в нашей оппозиции царят прогерманские настроения", — сказал Калета.Чиновник назвал немецкой партией "Гражданскую платформу" — крупнейшую оппозиционную силу страны."Поэтому Берлин вмешивается в нашу предвыборную кампанию. Он хочет смены власти в Польше", — подытожил замминистра.Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2020 года согласовали многолетний финансовый план и фонд восстановления экономики, которые ранее блокировали Польша и Венгрия. Претензии Варшавы и Будапешта касались намерения других стран увязать выделение денег из бюджета ЕС с вопросами верховенства права в отдельных странах.В июле 2020 года после одного из самых длинных в истории саммитов ЕС лидеры договорились о пакете объемом 750 миллиардов евро для финансирования восстановления Европы, чья экономика сильно пострадала из-за пандемии COVID-19. Этот пакет экстренной помощи увязан с многолетним финансовым планом Евросоюза объемом в 1,08 триллиона евро и включает в себя возможность выдачи льготных кредитов и субсидий странам союза.На введении "условного механизма" настояли страны Западной и Северной Европы, чтобы гарантировать, что государства — получатели общеевропейских средств будут придерживаться ценностей и норм ЕС, а у Брюсселя был механизм прекращать такое финансирование при отходе от норм. "Условный механизм" ввели на фоне многолетних разногласий в союзе, прежде всего из-за действий властей Польши и Венгрии, которые критикуются западными европейскими странами за несоответствие политики принципам верховенства права.

https://ria.ru/20221106/polsha-1829485557.html

https://ria.ru/20221115/ssora-1831500059.html

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в мире, польша, евросоюз, германия