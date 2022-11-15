11:18 15.11.2022 (обновлено: 17:01 15.11.2022)
В Польше отказались считать вопрос "бандеровского культа убийц" закрытым
Польские депутаты раскритиковали заявление Арестовича о "закрытии волынского вопроса"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкУчастница марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. 10 июля 2016 года
Участница марша памяти жертв Волынской резни в Пшемышле. 10 июля 2016 года. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Польские политики отказались считать преступления украинских националистов на Волыни "закрытым вопросом", пишет портал Kresy.
"Наша позиция по этому вопросу неизменна. Мы, независимо от того, как выглядит геополитика на данный момент, как выглядит вопрос поддержки Украины Польшей, обращаем внимание на то, что согласия с культом убийц быть не может", — сказал председатель "Народного движения" Роберт Винницкий.
Он подчеркнул, что у геноцида нет срока давности.
Кроме того, депутаты от партии "Конфедерация" сочли заявления Киева на эту тему подтверждением публиковавшихся в польских СМИ сообщений, что Варшава собирается принять решение "замолчать спор о героизации Степана Бандеры в отношениях с Украиной".
11 ноября, 14:48В миреВ Польше предложили обязать украинцев осудить УПА* и ОУН*
На прошлой неделе советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти Польши якобы согласились "забыть о так называемой Волынской резне и признать это "закрытой картой" в двусторонних отношениях".
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943-м. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вчера, 03:55СМИ: Польшу с Германией рассорила помощь Украине
Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты на Волыни, в Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Речи Посполитой в 1939-1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение Варшавы о признании Волынской резни геноцидом.
В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.