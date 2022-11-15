https://ria.ru/20221115/polsha-1831548898.html

В Польше отказались считать вопрос "бандеровского культа убийц" закрытым

В Польше отказались считать вопрос "бандеровского культа убийц" закрытым - РИА Новости, 15.11.2022

В Польше отказались считать вопрос "бандеровского культа убийц" закрытым

Польские политики отказались считать преступления украинских националистов на Волыни "закрытым вопросом", пишет портал Kresy. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T11:18

2022-11-15T11:18

2022-11-15T17:01

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Польские политики отказались считать преступления украинских националистов на Волыни "закрытым вопросом", пишет портал Kresy.Он подчеркнул, что у геноцида нет срока давности.Кроме того, депутаты от партии "Конфедерация" сочли заявления Киева на эту тему подтверждением публиковавшихся в польских СМИ сообщений, что Варшава собирается принять решение "замолчать спор о героизации Степана Бандеры в отношениях с Украиной".На прошлой неделе советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что власти Польши якобы согласились "забыть о так называемой Волынской резне и признать это "закрытой картой" в двусторонних отношениях".Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943-м. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты на Волыни, в Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Речи Посполитой в 1939-1945 годах. Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение Варшавы о признании Волынской резни геноцидом.В мае 2015 года бывший президент Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на социальные гарантии.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221111/polsha-1830811870.html

https://ria.ru/20221115/ssora-1831500059.html

https://ria.ru/20221014/bandity-1823890458.html

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