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В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле - РИА Новости, 15.11.2022
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В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле
В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле - РИА Новости, 15.11.2022
В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле
Российский футбольный союз (РФС) предоставил новое поле с искусственным газоном приморской Краевой спортивной школе олимпийского резерва (КСШОР), его уже начали РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T06:06
2022-11-15T06:06
спорт
владивосток
россия
российский футбольный союз (рфс)
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) предоставил новое поле с искусственным газоном приморской Краевой спортивной школе олимпийского резерва (КСШОР), его уже начали укладывать на стадионе "Динамо" во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.РФС также предоставит скамейки для запасных игроков с навесами и футбольные ворота, общая стоимость комплекта составляет более 17 миллионов рублей. Помощь оказана в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни"."По соглашениям между Российским футбольным союзом, КСШОР и региональной спортивной организацией "Динамо" новое искусственное поле будет уложено на стадионе "Динамо". На нем будут тренироваться воспитанники отделения футбола краевой спортшколы, а также будут проводиться матчи Дальневосточной юношеской футбольной лиги", – отметил директор КСШОР Игорь Мыльников.Воспитанники КСШОР второй год успешно выступают в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. По слова Мыльникова, новое поле позволит повысить эффективность подготовки юных футболистов.Сейчас на стадионе "Динамо" идет демонтаж старого поля с натуральным газоном, рабочие вынимают грунт, укладывают основание под новое покрытие. Весной 2023 года на стадионе появится искусственный газон.В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.Одной из задач регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" является подготовка спортивного резерва и спортсменов высших достижений, которые представляют Приморье на всероссийских и международных соревнованиях.
https://realty.ria.ru/20220923/rfs-1818848916.html
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спорт, владивосток, россия, российский футбольный союз (рфс)
Спорт, Владивосток, Россия, Российский футбольный союз (РФС)
06:06 15.11.2022
 
В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле

В Приморье РФС предоставил новое поле с искусственным газоном спортивной школе

© Sputnik / Перейти в медиабанкФутбольные мячи
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Футбольные мячи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) предоставил новое поле с искусственным газоном приморской Краевой спортивной школе олимпийского резерва (КСШОР), его уже начали укладывать на стадионе "Динамо" во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.
РФС также предоставит скамейки для запасных игроков с навесами и футбольные ворота, общая стоимость комплекта составляет более 17 миллионов рублей. Помощь оказана в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни".
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"По соглашениям между Российским футбольным союзом, КСШОР и региональной спортивной организацией "Динамо" новое искусственное поле будет уложено на стадионе "Динамо". На нем будут тренироваться воспитанники отделения футбола краевой спортшколы, а также будут проводиться матчи Дальневосточной юношеской футбольной лиги", – отметил директор КСШОР Игорь Мыльников.
Воспитанники КСШОР второй год успешно выступают в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. По слова Мыльникова, новое поле позволит повысить эффективность подготовки юных футболистов.
Сейчас на стадионе "Динамо" идет демонтаж старого поля с натуральным газоном, рабочие вынимают грунт, укладывают основание под новое покрытие. Весной 2023 года на стадионе появится искусственный газон.
В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.
Одной из задач регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" является подготовка спортивного резерва и спортсменов высших достижений, которые представляют Приморье на всероссийских и международных соревнованиях.
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СпортВладивостокРоссияРоссийский футбольный союз (РФС)
 
 
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