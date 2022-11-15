https://ria.ru/20221115/pole-1831503709.html

В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле

В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле - РИА Новости, 15.11.2022

В Приморье российский футбольный союз предоставил футболистам новое поле

Российский футбольный союз (РФС) предоставил новое поле с искусственным газоном приморской Краевой спортивной школе олимпийского резерва (КСШОР), его уже начали РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T06:06

2022-11-15T06:06

2022-11-15T06:06

спорт

владивосток

россия

российский футбольный союз (рфс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584375431_0:167:2978:1842_1920x0_80_0_0_03181777dd8db1d17e4d4aabcf2e1061.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) предоставил новое поле с искусственным газоном приморской Краевой спортивной школе олимпийского резерва (КСШОР), его уже начали укладывать на стадионе "Динамо" во Владивостоке, сообщает правительство Приморья.РФС также предоставит скамейки для запасных игроков с навесами и футбольные ворота, общая стоимость комплекта составляет более 17 миллионов рублей. Помощь оказана в рамках реализации общенациональной стратегии развития футбола в России до 2030 года и федерального проекта "Спорт – норма жизни"."По соглашениям между Российским футбольным союзом, КСШОР и региональной спортивной организацией "Динамо" новое искусственное поле будет уложено на стадионе "Динамо". На нем будут тренироваться воспитанники отделения футбола краевой спортшколы, а также будут проводиться матчи Дальневосточной юношеской футбольной лиги", – отметил директор КСШОР Игорь Мыльников.Воспитанники КСШОР второй год успешно выступают в Дальневосточной юношеской футбольной лиге. По слова Мыльникова, новое поле позволит повысить эффективность подготовки юных футболистов.Сейчас на стадионе "Динамо" идет демонтаж старого поля с натуральным газоном, рабочие вынимают грунт, укладывают основание под новое покрытие. Весной 2023 года на стадионе появится искусственный газон.В регионе действует государственная программа "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются обеспечение возможности для местных жителей вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физкультурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, а также повышение конкурентоспособности приморских спортсменов на российской и международной спортивной арене, создание условий для проведения в крае крупнейших физкультурных и спортивных мероприятий.Одной из задач регионального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография" является подготовка спортивного резерва и спортсменов высших достижений, которые представляют Приморье на всероссийских и международных соревнованиях.

https://realty.ria.ru/20220923/rfs-1818848916.html

https://rsport.ria.ru/20220514/futbol-1788495524.html

владивосток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, владивосток, россия, российский футбольный союз (рфс)