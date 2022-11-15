https://ria.ru/20221115/podrostok-1831528290.html

В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать

В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать - РИА Новости, 15.11.2022

В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать

Двенадцатилетний подросток ранил сожителя своей матери ножом, защищая ее от побоев, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:02

2022-11-15T10:02

2022-11-15T10:02

происшествия

лесосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетний подросток ранил сожителя своей матери ножом, защищая ее от побоев, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По версии следствия, между сожителями в одной из квартир Лесосибирска возник конфликт на почве ревности, и мужчина начал бить женщину. В этот момент домой вернулся 12-летний сын женщины и заступился за мать – он взял нож и вместе с ней укрылся в комнате.Поскольку отчим продолжал себя вести агрессивно, подросток ударил его ножом в грудь – сейчас "по факту причинения подростком телесных повреждений проводится проверка".В данный момент 29-летний отчим находится в лесосибирской межрайонной больнице, где ему оказывается медпомощь. В каком он состоянии, пока данных нет.

https://ria.ru/20221114/ubiystvo-1831270354.html

лесосибирск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, лесосибирск, следственный комитет россии (ск рф)