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В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать - РИА Новости, 15.11.2022
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В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать
В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать - РИА Новости, 15.11.2022
В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать
Двенадцатилетний подросток ранил сожителя своей матери ножом, защищая ее от побоев, сообщает пресс-служба регионального главка СК. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:02
2022-11-15T10:02
происшествия
лесосибирск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетний подросток ранил сожителя своей матери ножом, защищая ее от побоев, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По версии следствия, между сожителями в одной из квартир Лесосибирска возник конфликт на почве ревности, и мужчина начал бить женщину. В этот момент домой вернулся 12-летний сын женщины и заступился за мать – он взял нож и вместе с ней укрылся в комнате.Поскольку отчим продолжал себя вести агрессивно, подросток ударил его ножом в грудь – сейчас "по факту причинения подростком телесных повреждений проводится проверка".В данный момент 29-летний отчим находится в лесосибирской межрайонной больнице, где ему оказывается медпомощь. В каком он состоянии, пока данных нет.
https://ria.ru/20221114/ubiystvo-1831270354.html
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происшествия, лесосибирск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Лесосибирск, Следственный комитет России (СК РФ)
10:02 15.11.2022
 
В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать

В Лесосибирске подросток ранил отчима ножом, защищая мать от побоев

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетний подросток ранил сожителя своей матери ножом, защищая ее от побоев, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
По версии следствия, между сожителями в одной из квартир Лесосибирска возник конфликт на почве ревности, и мужчина начал бить женщину. В этот момент домой вернулся 12-летний сын женщины и заступился за мать – он взял нож и вместе с ней укрылся в комнате.
Поскольку отчим продолжал себя вести агрессивно, подросток ударил его ножом в грудь – сейчас "по факту причинения подростком телесных повреждений проводится проверка".
В данный момент 29-летний отчим находится в лесосибирской межрайонной больнице, где ему оказывается медпомощь. В каком он состоянии, пока данных нет.
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