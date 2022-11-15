https://ria.ru/20221115/podderzhka-1831505024.html
Экс-премьер Словакии заявил о поддержке в стране действий России на Украине
Экс-премьер Словакии заявил о поддержке в стране действий России на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
Экс-премьер Словакии заявил о поддержке в стране действий России на Украине
Словакия является другом России, многие ее жители поддерживают Москву в конфликте с Киевом, заявил РИА Новости экс-премьер Словакии Ян Чарногурский. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T07:00
2022-11-15T07:00
2022-11-15T07:10
в мире
ян чарногурский
владимир путин
словакия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/92/1552849215_0:116:3002:1805_1920x0_80_0_0_d94a8c2d4dff94962ecfa8be09784884.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Словакия является другом России, многие ее жители поддерживают Москву в конфликте с Киевом, заявил РИА Новости экс-премьер Словакии Ян Чарногурский."Есть один серьёзный факт - о том, что в сентябре этого года в Словакии прошёл опрос общественного мнения. Согласно опросу, 52%, а, значит, большинство словаков, проголосовало за поддержку России в российско-украинском конфликте. Вопреки этому (антироссийскому европейскому) режиму, это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала (конфликта)", - добавил политик.При этом, он отметил, что в Европе растёт понимание серьезности ситуации вокруг Украины. По его словам, это начинают понимать и в США."Уже там (в США) люди голосуют за то, чтобы сократить военную поддержку Украине. Но, с другой стороны, все, что возможно понимать как успех Украины, там используют как продолжение прежней политики тотальной поддержки Киева", - подчеркнул Чарногурский.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20221104/slovakiya-1829282040.html
словакия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155284/92/1552849215_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_475cd9696124a8647900da13adc84d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ян чарногурский, владимир путин, словакия, россия, украина
В мире, Ян Чарногурский, Владимир Путин, Словакия, Россия, Украина
07:00 15.11.2022 (обновлено: 07:10 15.11.2022)
Экс-премьер Словакии заявил о поддержке в стране действий России на Украине
Экс-премьер Чарногурский: многие жители Словакии поддерживают Москву в конфликте с Киевом
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Словакия является другом России, многие ее жители поддерживают Москву в конфликте с Киевом, заявил РИА Новости экс-премьер Словакии Ян Чарногурский.
"Да, конечно (Словакию можно назвать другом России), потому что даже во всех опросах общественного мнения, которые были проведены за последние три года или даже больше американским агентством более чем в 15 странах Евросоюза, на вопрос, кто больше всего помогал Словакии во время международного кризиса среди таких стран, как США, Германия, Россия, Китай, побеждал всегда вариант с Россией", - сказал он.
"Есть один серьёзный факт - о том, что в сентябре этого года в Словакии прошёл опрос общественного мнения. Согласно опросу, 52%, а, значит, большинство словаков, проголосовало за поддержку России в российско-украинском конфликте. Вопреки этому (антироссийскому европейскому) режиму, это очень важный факт. Я замечал такие настроения с самого начала (конфликта)", - добавил политик.
При этом, он отметил, что в Европе
растёт понимание серьезности ситуации вокруг Украины. По его словам, это начинают понимать и в США.
"Уже там (в США) люди голосуют за то, чтобы сократить военную поддержку Украине. Но, с другой стороны, все, что возможно понимать как успех Украины, там используют как продолжение прежней политики тотальной поддержки Киева", - подчеркнул Чарногурский.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.