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ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/plennye-1831621797.html
ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине
ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине - РИА Новости, 15.11.2022
ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что у миссии нет данных о том, сколько лиц удерживаются в плену в России РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T14:15
2022-11-15T14:17
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в мире
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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что у миссии нет данных о том, сколько лиц удерживаются в плену в России и на Украине."Мы не знаем общего числа военнопленных, удерживаемых обеими сторонами", - сказала Богнер на брифинге в Женеве, отвечая на соответствующий вопрос.Она также заявила, что пытки в отношении военнопленных применяют обе стороны конфликта. По словам Богнер, Украина предоставила миссии ООН конфиденциальный доступ к военнопленным в местах интернирования. Она добавила, что поскольку РФ не предоставила такой доступ, представители миссии проводили интервью с украинскими военнопленными после их освобождения."Я повторю, что стороны конфликта имеют четкие правовые обязательства по расследованию и судебному преследованию всех утверждений о нарушениях международного гуманитарного права в связи с обращением с военнопленными, находящимися под их контролем, независимо от их принадлежности. Обе стороны должны делать это честно, оперативно и беспристрастно", - сказала Богнер.
https://ria.ru/20221115/obmen-1831517494.html
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в мире, украина, россия, женева (город), оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Женева (город), ООН
14:15 15.11.2022 (обновлено: 14:17 15.11.2022)
 
ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине

Глава миссии Богнер: ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что у миссии нет данных о том, сколько лиц удерживаются в плену в России и на Украине.
"Мы не знаем общего числа военнопленных, удерживаемых обеими сторонами", - сказала Богнер на брифинге в Женеве, отвечая на соответствующий вопрос.
Она также заявила, что пытки в отношении военнопленных применяют обе стороны конфликта. По словам Богнер, Украина предоставила миссии ООН конфиденциальный доступ к военнопленным в местах интернирования. Она добавила, что поскольку РФ не предоставила такой доступ, представители миссии проводили интервью с украинскими военнопленными после их освобождения.
"Я повторю, что стороны конфликта имеют четкие правовые обязательства по расследованию и судебному преследованию всех утверждений о нарушениях международного гуманитарного права в связи с обращением с военнопленными, находящимися под их контролем, независимо от их принадлежности. Обе стороны должны делать это честно, оперативно и беспристрастно", - сказала Богнер.
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Вчера, 09:26Специальная военная операция на Украине
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