https://ria.ru/20221115/plennye-1831621797.html

ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине

ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине - РИА Новости, 15.11.2022

ООН неизвестно количество военнопленных в России и на Украине

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что у миссии нет данных о том, сколько лиц удерживаются в плену в России РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T14:15

2022-11-15T14:15

2022-11-15T14:17

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ЖЕНЕВА, 15 ноя - РИА Новости. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер сообщила, что у миссии нет данных о том, сколько лиц удерживаются в плену в России и на Украине."Мы не знаем общего числа военнопленных, удерживаемых обеими сторонами", - сказала Богнер на брифинге в Женеве, отвечая на соответствующий вопрос.Она также заявила, что пытки в отношении военнопленных применяют обе стороны конфликта. По словам Богнер, Украина предоставила миссии ООН конфиденциальный доступ к военнопленным в местах интернирования. Она добавила, что поскольку РФ не предоставила такой доступ, представители миссии проводили интервью с украинскими военнопленными после их освобождения."Я повторю, что стороны конфликта имеют четкие правовые обязательства по расследованию и судебному преследованию всех утверждений о нарушениях международного гуманитарного права в связи с обращением с военнопленными, находящимися под их контролем, независимо от их принадлежности. Обе стороны должны делать это честно, оперативно и беспристрастно", - сказала Богнер.

https://ria.ru/20221115/obmen-1831517494.html

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