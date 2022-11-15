https://ria.ru/20221115/plennye-1831597563.html

Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене

Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене - РИА Новости, 15.11.2022

Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести обмен "всех на всех": по его словам, этим занимаются... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:14

2022-11-15T13:14

2022-11-15T13:30

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести обмен "всех на всех": по его словам, этим занимаются соответствующие ведомства, в первую очередь Минобороны России, они определяют форматы."Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого", - сказал Песков журналистам. Ранее Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными с Россией по формуле "всех на всех".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221113/ukraina-1831121835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий песков, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр