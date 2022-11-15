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Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене - РИА Новости, 15.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/plennye-1831597563.html
Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене
Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене - РИА Новости, 15.11.2022
Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести обмен "всех на всех": по его словам, этим занимаются... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:14
2022-11-15T13:30
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести обмен "всех на всех": по его словам, этим занимаются соответствующие ведомства, в первую очередь Минобороны России, они определяют форматы."Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого", - сказал Песков журналистам. Ранее Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными с Россией по формуле "всех на всех".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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дмитрий песков, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, В мире, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:14 15.11.2022 (обновлено: 13:30 15.11.2022)
 
Песков переадресовал Минобороны вопрос о предложении Киева об обмене

Песков заявил, что вопросами обмена пленными с Украины занимается Минобороны

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение Киева провести обмен "всех на всех": по его словам, этим занимаются соответствующие ведомства, в первую очередь Минобороны России, они определяют форматы.
"Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого", - сказал Песков журналистам. Ранее Владимир Зеленский на саммите G20 заявил о необходимости обмена пленными с Россией по формуле "всех на всех".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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