https://ria.ru/20221115/piraty-1831565932.html

Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря"

Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря" - РИА Новости, 15.11.2022

Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря"

Марго Робби не снимется в "Пиратах Карибского моря". Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:15

2022-11-15T12:15

2022-11-15T12:15

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Марго Робби не снимется в "Пиратах Карибского моря". Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.Причина — разногласия с создателями франшизы."У нас была идея, и какое-то время мы занимались ее развитием. Это было очень давно... Весь каст не был бы женским, но в центре была бы именно героиня, а не персонаж-мужчина. Получилась бы совсем другая история, и мы думали, что она была бы классной. Но, мне кажется, что они (авторы серии фильмов, — Прим. ред.) просто не хотели снимать такое кино", — поделилась размышлениями актриса. О том, что Робби исполнит главную роль в перезапуске проекта, стало известно летом 2020 года. Продюсировал ленту Джерри Брукхаймер. Он же занимался производством предыдущих частей франшизы. Первые "Пираты..." вышли в 2003 году. Главная роль была у Джонни Деппа. Он сыграл харизматичного капитана Джека Воробья. Пока было выпущено пять фильмов из серии. Последний из них стартовал в прокате в 2017-м.

https://ria.ru/20221115/diana-1831375289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джонни депп, марго робби, знаменитости, звезды, кино и сериалы