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Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря" - РИА Новости, 15.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221115/piraty-1831565932.html
Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря"
Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря" - РИА Новости, 15.11.2022
Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря"
Марго Робби не снимется в "Пиратах Карибского моря". Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:15
2022-11-15T12:15
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Марго Робби не снимется в "Пиратах Карибского моря". Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.Причина — разногласия с создателями франшизы."У нас была идея, и какое-то время мы занимались ее развитием. Это было очень давно... Весь каст не был бы женским, но в центре была бы именно героиня, а не персонаж-мужчина. Получилась бы совсем другая история, и мы думали, что она была бы классной. Но, мне кажется, что они (авторы серии фильмов, — Прим. ред.) просто не хотели снимать такое кино", — поделилась размышлениями актриса. О том, что Робби исполнит главную роль в перезапуске проекта, стало известно летом 2020 года. Продюсировал ленту Джерри Брукхаймер. Он же занимался производством предыдущих частей франшизы. Первые "Пираты..." вышли в 2003 году. Главная роль была у Джонни Деппа. Он сыграл харизматичного капитана Джека Воробья. Пока было выпущено пять фильмов из серии. Последний из них стартовал в прокате в 2017-м.
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новости культуры, джонни депп, марго робби, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Марго Робби, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
12:15 15.11.2022
 
Марго Робби отказалась сниматься в "Пиратах Карибского моря"

Марго Робби не снимется в "Пиратах Карибского моря" из-за разногласий с авторами проекта

© AP Photo / Joel C RyanАктриса Марго Робби на премьере фильма "Тоня против всех" в Лондоне
Актриса Марго Робби на премьере фильма Тоня против всех в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Joel C Ryan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Марго Робби не снимется в "Пиратах Карибского моря". Об этом актриса рассказала в интервью Vanity Fair.
Причина — разногласия с создателями франшизы.
"У нас была идея, и какое-то время мы занимались ее развитием. Это было очень давно... Весь каст не был бы женским, но в центре была бы именно героиня, а не персонаж-мужчина. Получилась бы совсем другая история, и мы думали, что она была бы классной. Но, мне кажется, что они (авторы серии фильмов, — Прим. ред.) просто не хотели снимать такое кино", — поделилась размышлениями актриса.
О том, что Робби исполнит главную роль в перезапуске проекта, стало известно летом 2020 года. Продюсировал ленту Джерри Брукхаймер. Он же занимался производством предыдущих частей франшизы.
Первые "Пираты..." вышли в 2003 году. Главная роль была у Джонни Деппа. Он сыграл харизматичного капитана Джека Воробья. Пока было выпущено пять фильмов из серии. Последний из них стартовал в прокате в 2017-м.
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