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Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией - РИА Новости, 15.11.2022
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Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией - РИА Новости, 15.11.2022
Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не должен сопротивляться переговорному процессу с Россией, заявил французский политик-голлист Флориан Филиппо. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T21:37
2022-11-15T21:37
политика
владимир зеленский
россия
украина
франция
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не должен сопротивляться переговорному процессу с Россией, заявил французский политик-голлист Флориан Филиппо.Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для прекращения конфликта, состоящее из десяти пунктов. При этом он уточнил, что "не будет никакого "Минска-3".Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог. Москва неоднократно указывала на готовность к дипломатическому урегулированию, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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политика, владимир зеленский, россия, украина, франция
Политика, Владимир Зеленский, Россия, Украина, Франция
21:37 15.11.2022
 
Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией

Французский политик Филиппо призвал Зеленского не упрямиться и начать переговоры с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не должен сопротивляться переговорному процессу с Россией, заявил французский политик-голлист Флориан Филиппо.

"Зеленский должен перестать упрямиться и начать переговоры! Даже американские демократы уже проявляют нетерпение. Довольно выделять миллиарды и оружие для этого мафиозного режима!" — написал он в Twitter.

Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для прекращения конфликта, состоящее из десяти пунктов. При этом он уточнил, что "не будет никакого "Минска-3".
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог. Москва неоднократно указывала на готовность к дипломатическому урегулированию, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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