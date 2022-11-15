Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией
Французский политик Филиппо призвал Зеленского не упрямиться и начать переговоры с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не должен сопротивляться переговорному процессу с Россией, заявил французский политик-голлист Флориан Филиппо.
"Зеленский должен перестать упрямиться и начать переговоры! Даже американские демократы уже проявляют нетерпение. Довольно выделять миллиарды и оружие для этого мафиозного режима!" — написал он в Twitter.
Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для прекращения конфликта, состоящее из десяти пунктов. При этом он уточнил, что "не будет никакого "Минска-3".
Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог. Москва неоднократно указывала на готовность к дипломатическому урегулированию, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.