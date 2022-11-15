https://ria.ru/20221115/peregovory-1831776755.html

Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией

Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией - РИА Новости, 15.11.2022

Во Франции резко ответили на условия Зеленского для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский не должен сопротивляться переговорному процессу с Россией, заявил французский политик-голлист Флориан Филиппо. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T21:37

2022-11-15T21:37

2022-11-15T21:37

политика

владимир зеленский

россия

украина

франция

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не должен сопротивляться переговорному процессу с Россией, заявил французский политик-голлист Флориан Филиппо.Ранее украинский лидер сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для прекращения конфликта, состоящее из десяти пунктов. При этом он уточнил, что "не будет никакого "Минска-3".Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести диалог. Москва неоднократно указывала на готовность к дипломатическому урегулированию, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на переговоры.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

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россия

украина

франция

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир зеленский, россия, украина, франция