Рейтинг@Mail.ru
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831592901.html
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2022
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле
Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:07
2022-11-15T13:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
политика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_0:161:3309:2022_1920x0_80_0_0_ba0fbbcc06fde46394d0a27e26fb0b9f.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775518422_578:0:3309:2048_1920x0_80_0_0_6e073cf9a5338ba083dfed450642205e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, политика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Песков
13:07 15.11.2022 (обновлено: 13:08 15.11.2022)
 
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле

Песков: де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкФлаги России и Украины в зале переговоров
Флаги России и Украины в зале переговоров - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Флаги России и Украины в зале переговоров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 10:39Специальная военная операция на Украине
Зеленский на саммите G20 озвучил свою "формулу мира" на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала