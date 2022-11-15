https://ria.ru/20221115/peregovory-1831592901.html
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2022
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле
Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T13:07
2022-11-15T13:07
2022-11-15T13:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, политика, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Политика, Дмитрий Песков
13:07 15.11.2022 (обновлено: 13:08 15.11.2022)
Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле
Песков: де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры