https://ria.ru/20221115/peregovory-1831592901.html

Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле

Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле - РИА Новости, 15.11.2022

Украина не может и не хочет вести переговоры, заявили в Кремле

Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T13:07

2022-11-15T13:07

2022-11-15T13:08

специальная военная операция на украине

украина

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Де-факто и де-юре Украина не может и не хочет вести переговоры, спецоперация будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует о том, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры, соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221115/ukraina-1831537345.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, политика, дмитрий песков