https://ria.ru/20221115/peregovory-1831583868.html
Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными
Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными - РИА Новости, 15.11.2022
Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными
Все проблемы в урегулировании вокруг Украины исходят со стороны Киева, который отказывается от переговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T12:45
2022-11-15T12:45
2022-11-15T14:01
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россия
большая двадцатка
сергей лавров
киев
эммануэль макрон
саммит g20
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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. Все проблемы в урегулировании вокруг Украины исходят со стороны Киева, который отказывается от переговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров."Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации", — отметил дипломат на пресс-конференции на саммите G20.Лавров пояснил, что коротко успел обсудить украинский кризис с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Как я уже сказал, сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился", — добавил российский министр.Лавров возглавил российскую делегацию на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.Накануне Эммануэль Макрон заявил, что намерен после саммита позвонить президенту России Владимиру Путину. Как заявили в Елисейском дворце, глава МИД и глава Минфина Франции Катрин Колонна и Брюно Ле Мэр не планируют переговоров с Лавровым на полях G20.Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что общения лидеров не запланировано.
https://ria.ru/20221115/peregovory-1831590285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, большая двадцатка, сергей лавров, киев, эммануэль макрон, саммит g20
В мире, Украина, Россия, Большая двадцатка, Сергей Лавров, Киев, Эммануэль Макрон, Саммит G20
12:45 15.11.2022 (обновлено: 14:01 15.11.2022)
Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными
Лавров: условия Украины для начала переговоров нереалистичны и неадекватны в этой ситуации
ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. Все проблемы в урегулировании вокруг Украины исходят со стороны Киева, который отказывается от переговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации", — отметил дипломат на пресс-конференции на саммите G20.
Лавров пояснил, что коротко успел обсудить украинский кризис с президентом Франции
Эммануэлем Макроном.
"Как я уже сказал, сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился", — добавил российский министр.
Лавров возглавил российскую делегацию на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
Накануне Эммануэль Макрон заявил, что намерен после саммита позвонить президенту России Владимиру Путину. Как заявили в Елисейском дворце, глава МИД и глава Минфина Франции Катрин Колонна
и Брюно Ле Мэр
не планируют переговоров с Лавровым
на полях G20.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что общения лидеров не запланировано.