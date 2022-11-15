https://ria.ru/20221115/peregovory-1831583868.html

Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными

Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными - РИА Новости, 15.11.2022

Лавров назвал требования Украины по переговорам неадекватными

Все проблемы в урегулировании вокруг Украины исходят со стороны Киева, который отказывается от переговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T12:45

2022-11-15T12:45

2022-11-15T14:01

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большая двадцатка

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киев

эммануэль макрон

саммит g20

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ДЕНПАСАР (Бали, Индонезия), 15 ноя — РИА Новости. Все проблемы в урегулировании вокруг Украины исходят со стороны Киева, который отказывается от переговоров, заявил глава МИД Сергей Лавров."Я напомнил, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны в этой ситуации", — отметил дипломат на пресс-конференции на саммите G20.Лавров пояснил, что коротко успел обсудить украинский кризис с президентом Франции Эммануэлем Макроном."Как я уже сказал, сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился", — добавил российский министр.Лавров возглавил российскую делегацию на саммите G20, который проходит 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.Накануне Эммануэль Макрон заявил, что намерен после саммита позвонить президенту России Владимиру Путину. Как заявили в Елисейском дворце, глава МИД и глава Минфина Франции Катрин Колонна и Брюно Ле Мэр не планируют переговоров с Лавровым на полях G20.Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что общения лидеров не запланировано.

https://ria.ru/20221115/peregovory-1831590285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, большая двадцатка, сергей лавров, киев, эммануэль макрон, саммит g20