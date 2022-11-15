https://ria.ru/20221115/peregovory-1831530059.html

Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет

Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет - РИА Новости, 15.11.2022

Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет

Заявление Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:12

2022-11-15T10:12

2022-11-15T15:05

в мире

владимир зеленский

киев

россия

москва

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Абсолютно подтверждает", — сказал он, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831511140.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, киев, россия, москва