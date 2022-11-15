https://ria.ru/20221115/peregovory-1831530059.html
Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет
Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет - РИА Новости, 15.11.2022
Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет
Заявление Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:12
2022-11-15T10:12
2022-11-15T15:05
в мире
владимир зеленский
киев
россия
москва
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Абсолютно подтверждает", — сказал он, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20221115/zelenskiy-1831511140.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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10:12 15.11.2022 (обновлено: 15:05 15.11.2022)
Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет
Песков: заявление Зеленского подтверждает нежелание Киева вести переговоры