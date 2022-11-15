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Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет - РИА Новости, 15.11.2022
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Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет
Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет - РИА Новости, 15.11.2022
Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет
Заявление Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T10:12
2022-11-15T15:05
в мире
владимир зеленский
киев
россия
москва
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Абсолютно подтверждает", — сказал он, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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в мире, владимир зеленский, киев, россия, москва
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Россия, Москва
10:12 15.11.2022 (обновлено: 15:05 15.11.2022)
 
Песков прокомментировал заявление Зеленского о том, что "Минска-3" не будет

Песков: заявление Зеленского подтверждает нежелание Киева вести переговоры

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Абсолютно подтверждает", — сказал он, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
Президент Украины Владимир Зеленский в Херсоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 08:34
Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет
 
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