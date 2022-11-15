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СМИ: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили Киев - РИА Новости, 15.11.2022
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СМИ: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили Киев
СМИ: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили Киев - РИА Новости, 15.11.2022
СМИ: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили Киев
Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T02:23
2022-11-15T02:54
в мире
марк милли
украина
россия
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.Милли ранее заявил о невозможности победы Украины, следовательно, по его словам, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с Россией. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, в свою очередь, заявил Милли, что украинские военные "не примут никаких переговоров", если Россия не оставит "все захваченные территории".Как пишет Politico, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем.Вместе с тем Госдеп, по данным издания, готовит почву для возможных мирных переговоров. В Пентагоне, со своей стороны, утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером "тяжелой борьбы", которая ждет Россию и Украину, поэтом, как заявил газете один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем "отправить еще 100 тысяч человек в эту бездну".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентомВ последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831422176.html
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в мире, марк милли, украина, россия, вооруженные силы сша, оон
В мире, Марк Милли, Украина, Россия, Вооруженные силы США, ООН
02:23 15.11.2022 (обновлено: 02:54 15.11.2022)
 
СМИ: заявления Пентагона о возможности переговоров с Россией разозлили Киев

Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Заявление председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли о возможности диалога между Москвой и Киевом вызвало гнев украинских чиновников, пишет газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.
Милли ранее заявил о невозможности победы Украины, следовательно, по его словам, предстоящая зима открывает возможность для начала переговоров с Россией. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный, в свою очередь, заявил Милли, что украинские военные "не примут никаких переговоров", если Россия не оставит "все захваченные территории".
Как пишет Politico, Вашингтон пытается заверить Киев в том, что США не препятствуют достижению Украиной поставленных целей. В частности, американские чиновники уверяют украинских коллег, что ожидаемая зимняя пауза в противостоянии не означает, что переговоры должны состояться в ближайшем будущем.
Вместе с тем Госдеп, по данным издания, готовит почву для возможных мирных переговоров. В Пентагоне, со своей стороны, утверждают, что бои за Херсонскую область являются примером "тяжелой борьбы", которая ждет Россию и Украину, поэтом, как заявил газете один из чиновников, лучше начать обсуждать мирные переговоры, прежде чем "отправить еще 100 тысяч человек в эту бездну".
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 17:13
Президент Швейцарии оценил возможность начала переговоров России и Украины
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет вести никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом
В последнее время многие политики из разных стран мира говорят о необходимости дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Однако, как отмечали в Кремле, сейчас это невозможно, тем более что киевские власти сами себе законодательно запретили вести переговоры. При этом Москва никогда не отказывалась от диалога и готова продолжать его без каких-либо условий.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 13:13
NYT: в руководстве США разгорелся спор о переговорах России и Украины
 
В миреМарк МиллиУкраинаРоссияВооруженные силы СШАООН
 
 
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