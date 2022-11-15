https://ria.ru/20221115/pentagon-1831783259.html

В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО

В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО - РИА Новости, 15.11.2022

В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО

Пентагон до получения фактов не будет говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше, заявил официальный... РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T22:38

2022-11-15T22:38

2022-11-15T23:20

польша

министерство обороны сша

нато

в мире

сша

патрик райдер

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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Пентагон до получения фактов не будет говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Так он ответил на вопрос о том, что предполагает политика США и НАТО в контексте подобных происшествий.

https://ria.ru/20221115/polsha-1831776656.html

польша

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польша, министерство обороны сша, нато, в мире, сша, патрик райдер