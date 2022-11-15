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В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО - РИА Новости, 15.11.2022
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В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО
В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО - РИА Новости, 15.11.2022
В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО
Пентагон до получения фактов не будет говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше, заявил официальный... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:38
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польша
министерство обороны сша
нато
в мире
сша
патрик райдер
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Пентагон до получения фактов не будет говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Так он ответил на вопрос о том, что предполагает политика США и НАТО в контексте подобных происшествий.
https://ria.ru/20221115/polsha-1831776656.html
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польша, министерство обороны сша, нато, в мире, сша, патрик райдер
Польша, Министерство обороны США, НАТО, В мире, США, Патрик Райдер
22:38 15.11.2022 (обновлено: 23:20 15.11.2022)
 
В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО

Пентагон призвал не спекулировать на тему пятой статьи Устава НАТО из-за ЧП в Польше

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Пентагон до получения фактов не будет говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.
"Я не буду спекулировать о потенциальных "если" и "когда", я буду руководствоваться фактами. Получим факты и будем отталкиваться от них", - сказал Райдер на брифинге.
Так он ответил на вопрос о том, что предполагает политика США и НАТО в контексте подобных происшествий.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Вчера, 21:37
Премьер Польши созвал встречу по безопасности после сообщения о ракетах
 
ПольшаМинистерство обороны СШАНАТОВ миреСШАПатрик Райдер
 
 
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