https://ria.ru/20221115/pentagon-1831783259.html
В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО
В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО - РИА Новости, 15.11.2022
В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО
Пентагон до получения фактов не будет говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше, заявил официальный... РИА Новости, 15.11.2022
2022-11-15T22:38
2022-11-15T22:38
2022-11-15T23:20
польша
министерство обороны сша
нато
в мире
сша
патрик райдер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Пентагон до получения фактов не будет говорить о применимости статьи 5-й устава НАТО в контексте утверждений о падении ракет в Польше, заявил официальный представитель военного ведомства Патрик Райдер.Так он ответил на вопрос о том, что предполагает политика США и НАТО в контексте подобных происшествий.
https://ria.ru/20221115/polsha-1831776656.html
польша
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, министерство обороны сша, нато, в мире, сша, патрик райдер
Польша, Министерство обороны США, НАТО, В мире, США, Патрик Райдер
22:38 15.11.2022 (обновлено: 23:20 15.11.2022)
В США ответили на вопрос о перспективе применения пятой статьи Устава НАТО
Пентагон призвал не спекулировать на тему пятой статьи Устава НАТО из-за ЧП в Польше