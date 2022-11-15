https://ria.ru/20221115/pensiya-1831532524.html

ПФР разъяснил правила и размер доплаты пенсионерам с иждивенцами

ПФР разъяснил правила и размер доплаты пенсионерам с иждивенцами - РИА Новости, 15.11.2022

ПФР разъяснил правила и размер доплаты пенсионерам с иждивенцами

Максимальный размер доплаты к пенсии пенсионерам с иждивенцами составляет 7 220 рублей, надбавку можно получить только за близких родственников, но не более чем РИА Новости, 15.11.2022

2022-11-15T10:21

2022-11-15T10:21

2022-11-15T10:21

общество

россия

пенсионный фонд рф

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Максимальный размер доплаты к пенсии пенсионерам с иждивенцами составляет 7 220 рублей, надбавку можно получить только за близких родственников, но не более чем за трех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР)."Пенсионный фонд устанавливает повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года", - говорится в сообщении.В фонде уточнили, что повышение фиксированной выплаты можно получить только за близких родственников. Это, в первую очередь, дети пожилого человека в возрасте до 18 лет или дети в возрасте от 18 до 23 лет, если они получили инвалидность до совершеннолетия или учатся. Также к иждивенцам могут быть отнесены братья, сестры и внуки до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать. К иждивенцам также относятся родители и супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность, если их пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера.Надбавка к пенсии дополняет, а не заменяет тех мер поддержки, которые назначаются непосредственно на нетрудоспособного гражданина, подчеркнули в ПФР. Она устанавливается в заявительном порядке. Если у ПФР есть необходимые сведения, то дополнительные документы могут не потребоваться. Но в отдельных случаях пенсионера уведомят о необходимости представить подтверждающие документы."Пенсионеру будет назначена повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии, которая складывается из ее обычного размера и надбавки. Доплаты за каждого иждивенца, но не более чем на 3 человек, устанавливаются в размере 1/3 от величины фиксированной выплаты, то есть 2 406,91 рубля. Так, при наличии трех и более иждивенцев повышение фиксированной выплаты устанавливается в размере 7 220,74 рубля", - уточнили в ПФР.Также с 2002 года за оказание помощи инвалидам и пенсионерам, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно ухаживать за собой и вести быт, Пенсионный фонд России устанавливает неработающим трудоспособным гражданам ежемесячные компенсационные выплаты.

https://ria.ru/20221114/pensiya-1831241273.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, пенсионный фонд рф